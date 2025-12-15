Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La autocomplacencia de Sánchez chirría dentro"

La respuesta interna del PSOE ante los casos de acoso, la situación de emergencia por lluvias intensas en la Comunitat Valenciana y el giro político que vive Chile tras la victoria de la extrema derecha. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Tensión interna en el PSOE

Lo primero es el manifiesto firmado por numerosas alcaldesas y cargos socialistas en Galicia para exigir una actuación firme del PSOE contra el machismo y mostrar su apoyo a la ya ex secretaria de Igualdad del PSdG, Silvia Fraga, que dimitió la semana pasada en protesta por la gestión del líder regional, José Ramón Gómez Besteiro.

Aunque Besteiro sostuvo inicialmente que no tuvo conocimiento de las denuncias de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acabó admitiendo que sí lo supo en octubre. Según su versión, preguntó directamente al acusado y, tras la negación de este, dio el asunto por zanjado.

En el manifiesto —respaldado por más de un centenar de firmantes— se habla de asombro y vergüenza, y se advierte de una desafección inevitable con el partido. Reclaman que ante cualquier denuncia haya una respuesta rápida, clara y contundente y exigen responsabilidades políticas, especialmente a quienes ocupan cargos orgánicos. “La tolerancia cero no es un eslogan”, subrayan.

En Cáceres, donde ayer celebró un mitin Pedro Sánchez, el mensaje fue igualmente directo. Antes de su intervención tomaron la palabra la secretaria general del PSOE en la ciudad, Belén Fernández, y la portavoz provincial, Irene Pozas, para pedirle explícitamente al presidente que no le tiemble la mano.

Alerta por lluvias y suspensión de clases

Hace una hora, el aviso rojo de la AEMET activado ayer pasó a nivel naranja, aunque el riesgo continúa al menos hasta el mediodía. El principal peligro sigue siendo la acumulación de agua, con previsiones de hasta 250 litros por metro cuadrado. En esta ocasión sí se ha enviado un mensaje ES-Alert claro a la población, pidiendo evitar desplazamientos y subir a zonas altas en caso de encontrarse en áreas inundables.

Para hoy lunes se han suspendido las clases en 27 colegios e institutos de la capital y de municipios ya golpeados por la riada de octubre pasado, como Catarroja, Benetúser o Paiporta. Otros cinco centros permanecerán abiertos, pero sin actividad lectiva. También se han cancelado las clases presenciales en la universidad.

Kast gana en Chile y la extrema derecha llega a La Moneda

Chile tiene nuevo presidente. El candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, sucederá a Gabriel Boric tras imponerse en la segunda vuelta por dieciséis puntos: 58% frente al 42%. Kast ganó en todas las regiones del país, incluidos feudos tradicionales de la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana de Santiago.

También arrasó en las zonas mineras del norte y en las agrícolas del sur, logrando concentrar el voto de la derecha que en la primera vuelta se presentó dividida, frente a la candidata comunista Jeannette Jara, que había sido la más votada entonces con el 27%.

Nostálgico de Pinochet y defensor de buena parte del legado de la dictadura, Kast ha afirmado en las últimas horas que aspira a ser presidente de todos los chilenos. Entre las pocas coincidencias con su rival durante la campaña estuvo la promesa de combatir el crimen organizado y blindar la frontera norte frente a la inmigración irregular. Más allá de eso, las diferencias son profundas.