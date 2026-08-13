Tres historias para empezar el día: "El eclipse total ya es historia"

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el plano científico y social, el eclipse total de sol ya es historia tras dejar estampas inolvidables y momentos de gran emoción entre las millones de personas que salieron a disfrutar del atardecer adelantado. A pesar de que las nubes ocultaron el mordisco de la Luna al Sol en el litoral asturiano y parte del cántabro, la jornada transcurrió con escasas incidencias y solo algunas retenciones puntuales en las rutas de acceso a las zonas de observación.

Tras el éxito de un evento seguido con pasión por aficionados y científicos, los entusiastas inician ya la cuenta atrás de 354 días para el próximo eclipse que volverá a oscurecer el extremo sur de la península.

En el ámbito nacional y diplomático, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido en su visita a la ciudad la españolidad de Ceuta y ha garantizado la presencia del ejército el tiempo que haga falta, sin aclarar si comparecerá la semana que viene en el Senado y sin lograr calmar el evidente hartazgo de los vecinos, que denuncian un abandono total.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, advierte de que la situación empeora con miles de inmigrantes aún en las calles, mientras la tensión con Rabat se eleva después de que el ministro de Justicia marroquí anunciase que sopesa suspender el tratado de extradición con España y criticase abiertamente las regularizaciones del Ejecutivo. En este escenario, el ministro Fernando Grande-Marlaska vuelve a cruzar hoy el Estrecho para reunirse con los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Por último, en la escena internacional, Colombia afronta su tercer día de búsqueda agónica de desaparecidos entre los escombros tras el devastador terremoto que se cobra ya al menos 265 muertos y más de 3.500 heridos. El presidente Abelardo de la Espriella ha aceptado finalmente la llegada de ayuda y rescatistas internacionales, aunque acotándola exclusivamente a delegaciones de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno colombiano ha decretado tres días de duelo nacional y ha aprobado la declaración de emergencia económica para movilizar recursos de inmediato y acelerar la reconstrucción del país.