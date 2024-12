Todo lo que se sabe sobre la cuestión de confianza de Sánchez: se aplaza su debate en el Congreso

La Mesa del Congreso ha decidido aplazar su decisión sobre la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. La Mesa lo ha justificado como "una cuestión que, por su naturaleza, puede generar doctrina".

El lunes, los letrados del Congreso presentaron un informe de 14 páginas que abordaba la conveniencia o no de este asunto desde el punto de vista legal de que se admita a trámite esta proposición. Si bien, los servicios jurídicos no dieron una respuesta clara y le pasaron la decisión a la Mesa del Congreso, que ha comunicado su rechazo.

De dónde viene la proposición de Junts

El pasado lunes 9 de diciembre, Carles Puigdemont anunció que Junts había registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se sometiera a una cuestión de confianza. "Sánchez ha demostrado que no es de fiar" fueron sus palabras en una rueda de prensa desde Bruselas en la que valoró el primer año del acuerdo con el PSOE para formar Gobierno.

Las reacciones no se hicieron esperar. El PSOE llamó a la calma y restó importancia al asunto. "El partido socialista y Pedro Sánchez son de fiar y cumplen sus compromisos" dijo Enma López, secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital.

Aunque la portavoz de Junts insistió en la sesión de control del miércoles en que no van de farol y que el Gobierno "está en números rojos", Pedro Sánchez afirmó que "el Gobierno de España va a cumplir con todos los compromisos".

Por parte del PP, su portavoz Borja Sémper ha asegurado que no hay motivos para impedir que se debata en el Congreso la propuesta de Junts si esa propuesta "no incluye nada raro". Sémper explica que es "un debate necesario en España", más aún cuando el propio Presidente no quiere hacerlo por sí mismo.

Qué pasa si Sánchez pierde la cuestión de confianza

La cuestión de confianza está regulada en el artículo 112 de la Constitución y solo la puede presentar el presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. En este artículo, además, se explica que la confianza se entenderá otorgada cuando se obtenga la mayoría simple de los Diputados.

Si bien, tal y como explica la Carta Magna en el artículo 114, "si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99".

Tanto PSOE como Sumar quieren evitar ese debate y posterior votación porque supondría demostrar debilidad en torno al Gobierno de coalición y visibilizar que las fuerzas de PP y VOX y Junts para tumbar a Pedro Sánchez aumentan cada vez más.