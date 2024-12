El Gobierno no se inmuta ante la petición de cuestión de confianza de Puigdemont: "Sánchez es muy de fiar"

Cuando parece que el camino hacia la culminación de los nuevos Presupuestos se allana, siempre aparece un obstáculo para el Gobierno. Esta vez es uno que bien conocen, pero lo ha hecho de una forma inesperada para el Ejecutivo. Carles Puigdemont ha lanzado el órdago a Sánchez y le ha pedidi que se someta en el Congreso a una "cuestión de confianza" porque "no es de fiar".

En Moncloa no recogen el guante y no dan mucha importancia a este requerimiento del líder neoconvergente. Señalan que la petición la toman con "tranquilidad" por varias razones. La primera porque es algo que no está en los planes de Sánchez y es algo que no ve necesario. Además, la cuestión de confianza es un escenario que debe partir del propio PSOE y no de otro grupo parlamentario.

A la maniobra de Puigdemont ha respondido Enma López, secretaria de Economía de la Ejecutiva socialista: "Pedro Sánchez es muy de fiar, igual que todo el Gobierno. El PSOE cumple lo que pacta".

"Un toque de atención"

Aunque, en su comparecencia, Puigdemont ha desvinculado la cuestión de confianza de los presupuestos, las palabras del líder de Junts han servido de advertencia al Gobierno de cara a esa negociación.

"Es un toque de atención. Sacamos tarjeta amarilla por pasividad. Si en lugar de reaccionar se cachondean, como parece que indican las primeras reacciones, tendremos que golpear más duro", subrayan fuentes de JxCat consultadas por EFE.

Las mencionadas fuentes han dejado claro que la aprobación de los presupuestos de 2025 "no son un objetivo" para la formación independentista, como sí lo es para el PSOE, y han agregado que los socialistas conocen la "condición" para empezar a negociar.

El propio Puigdemont lo ha recordado en su comparecencia: "Si queréis que demos apoyo a vuestros presupuestos, traednos la liquidación del presupuesto anterior. Si habéis cumplido, nos sentamos a negociar, que no quiere decir que haya acuerdo, pero nos sentaremos a negociar. Y qué ha pasado, que la liquidación del año 2023 es catastrófica para Cataluña, y la de 2022 también".