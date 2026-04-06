El tenso momento del presidente de Forestalia en el Senado: "Con Antxon Alonso sí, con Servinabar no"

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha sido protagonista este lunes en el Senado en la Comisión Koldo, que investiga posible tráfico de influencias y malversación en contratos de emergencia para la compra de mascarillas, además de otras decisiones en las que haya podido intermediar Koldo García Izaguirre y que afecten al sector público.
Uno de los momentos más destacados de la sesión, ha sido cuando Samper ha reconocido vínculos con Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, e incluso haberse reunido con ambos.
No ha querido desvelar cómo conoció a Antxon Alonso, pero sí ha asegurado que "no lo fui a buscar yo" y que no se conocieron a través de Santos Cerdán. "Estuve en una reunión con Santos Cerdán a través de Antxon Alonso, nunca al revés", ha explicado.
Samper ha protagonizado un momento de tensión con la senadora de UPN, María Mar Caballero, cuando le ha preguntado por sus vínculos con Alonso, Cerdán y la empresa que ambos gestionaban, Servinabar.
"Conmigo no ha hecho ningún negocio el señor Santos Cerdán (...) Servinabar tampoco ha hecho alguna relación con nosotros, cero", ha querido dejar claro.
El tono se ha elevado cuando Caballero le ha preguntado por esa reunión que Samper tuvo con Alonso y Cerdán, y el presidente de Forestalia le ha vuelto a insistir en que no ha tenido ninguna relación con Servinabar.
"¡Que no, señoría! ¡No estuve con Servinabar! Usted puede dar las vueltas que quiera, pero con Servinabar no tengo ninguna relación. Con Antxon Alonso sí, con Servinabar no (…) Si hubiera tenido alguna relación Servinabar habría alguna factura, no hay nada", ha sentenciado.