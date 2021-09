La tensiones entre el Gobierno y el PP alejan cada vez más la posibilidad de renovar el CGPJ

Poco a poco se va alejando la posibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en esta legislatura, debido a que la distancia entre el Gobierno y el PP van en aumento. Este último ha solicitado el cese del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por sus argumentos para rechazar que los jueces y no el Parlamento elijan a la mayoría de los vocales.

"En un Estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos: a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado", ha explicado el ministro de Presidencia. El Gobierno rechaza la reforma que el PP pone como exigencia para renovar el poder judicial -que los jueces elijan a doce de los veinte vocales- porque, ha explicado el ministro, todos los poderes deben tener "base democrática" y "el Parlamento, los representantes legítimos de los ciudadanos son los que han de elegir los tres poderes".

Pablo Casado ha calificado su postura de "totalitarismo" y ha pedido su cese a través de Twitter al considerar que Bolaños "ha atacado a la democracia, el Estado de Derecho, la independencia judicial, la Constitución y la Unión Europea".

El PSOE acusa a Casado de "manipular" las palabras del ministro

Desde el PSOE, han acusado a Casado de "manipular" las palabras del ministro en una entrevista en la Cadena Ser, pues en su crítica el líder 'popular' excluía las alusiones de Bolaños a la soberanía popular. Mil días del CGPJ en funciones y "más de mil escusas del PP para no renovarlo", han denunciado los socialistas.

Al igual que Bolaños, han recordado que el PP tiene la obligación constitucional de renovar este órgano. "Sólo cabe un acuerdo, no tienen alternativa (...) no es un argumento que 'no me gusta la ley' porque si el argumento de que 'no me gusta la ley, no la cumplo' es un argumento válido, imagínese dónde vamos", ha recalcado el ministro de Presidencia.

UP apoya a Bolaños y destaca que "la justicia emana del pueblo"

También Unidas Podemos, en voz de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido que según la constitución "la justicia emana de pueblo" y que el PP está mareando la perdiz para seguir bloqueando el CGPJ porque, recalcan los morados, los de Casado creen que la actual composición les beneficia en juicios por corrupción.

Inés Arrimadas también se ha sumado a las críticas. En Twitter ha reflexionado: "Lo que no puede ser es que PSOE, PP y nacionalistas sigan repartiéndose el CGPJ, como llevan haciendo 35 años. Cumplan con la Constitución, Europa y el sentido común y permitan la despolitización de la Justicia".