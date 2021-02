Sánchez pide al PP que "recapacite" sobre el CGPJ y rechaza la "conducta incívica" del rey emérito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes al PP que "recapacite" en su actitud de mantener "vetos" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha afirmado que su bloqueo "no se entiende" después de haber logrado un pacto en RTVE.

En rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, Sánchez ha apuntado que "hace falta más coraje el acuerdo que para el enfrentamiento" y ha considerado que si es "imprescindible" el acuerdo para el CGPJ, lo es más en un momento en que la sociedad está "exhausta" por los estragos causados por la pandemia.

El jefe del Ejecutivo apuesta así no solo por renovar el órgano de gobierno de los jueces, sino también los demás órganos constitucionales y ha hecho hincapié en que el Gobierno ha sido "flexible", ha planteado "alternativas" y ha demostrado que es posible el consenso al renunciar a planteamientos iniciales, como ha sucedido con el Consejo de Administración de RTVE.

Sobre el rey emérito: "Se juzga a una persona"

Sobre el último pago de Juan Carlos I a Hacienda, Pedro Sánchez ha mostrado su "rotundo rechazo" a estas "conductas incívicas": "Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que conocemos".

En este sentido, ha insistido en que se juzga a una persona y no a la institución: "Vuelvo a subrayar que no se juzga a instituciones, se cuestiona el comportamiento de una persona. No se cuestiona a la Casa Real o la Corona, se pone en cuestión y se muestran dudas lógicas sobre una persona. Si alguien ha cometido irregularidades, lo que tiene que hacer es repararlas".

Además, Sánchez ha mostrado su apoyo al rey Felipe VI: "La Casa Real actual, el actual jefe del Estado, ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad, transparencia y el actual Rey tiene todo mi apoyo".