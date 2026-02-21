Tellado propone que Sumar se llame "Flotar" y critica el "reality show de la izquierda"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sugerido que Sumar pase a llamarse "Flotar", porque los ve como un río "a la deriva" con el único objetivo de sobrevivir. Asimismo, ha calificado de "reality show" el acto de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes en Madrid y les ha llamado "los socios de Sánchez a la izquierda de la izquierda".

Durante su intervención en el Congreso local del PP en Oviedo, Tellado ha asegurado que, en lugar de un nuevo partido, la coalición de izquierdas es "un auténtico Supervivientes" en el que "Rufián es el protagonista especial y encantado de serlo". A su juicio, lo "único" que les preocupa a los líderes de estas formaciones es su propia supervivencia.

El Gobierno está jugando los minutos de la basura

Por eso, no les importa dar su apoyo "al Gobierno más corrupto de la historia de España", que es también "una amenaza para las mujeres", teniendo en cuenta que en la última semana se han cometido cinco asesinatos machistas -y nueve en todo lo que va de año, el triple que en 2025 por estas fechas-.

Si bien, Tellado ha augurado a estos partidos "el mismo final" que a Pedro Sánchez: "Se van a ir por el mismo sumidero de la moral de nuestro país en el que se encuentran", por eso da igual "gane quien gane el Supervivientes de la extrema izquierda". Asimismo, ha criticado la legislatura por ser "incapaz" de sacar propuestas, excepto si se trata de "cesiones a los partidos más radicales del Parlamento".

Así las cosas, el secretario general del PP ha afirmado que el Gobierno está en "los minutos de la basura" y "en funciones", porque en realidad "todos los miembros de ese Frankenstein" están pensando en el "postsanchismo". Por todo ello ha pedido al PP más esfuerzo, más trabajo y más calle para transmitir a los españoles "que hay esperanza" y una "salida" a esta situación.

Muy crítico con Marlaska

En su intervención, Tellado ha sido muy crítico con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska porque tendría que haber dimitido "desde el minuto cero" tras conocer la presunta violación del DAO de la Policía Nacional a una subordinada, en lugar de mantener en el cargo a su "amigo".

Ha tachado de "inadmisible" la actitud del ministro, por "presionar a la víctima" y "revictimizarla" en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde a su juicio Marlaska se comportó como "un macarra". "Es una situación gravísima e inasumible", ha añadido.