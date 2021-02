Susana Díaz critica la "sobreactuación" de Pablo Iglesias para "salir tres minutos en un informativo"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, se ha mostrado crítica en una entrevista en 'La Razón' con la postura que tanto el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como su partido, Podemos, han tomado con respecto a los disturbios de los últimos días por la entrada en prisión de Pablo Hasél.

Díaz asegura que Iglesias "no está valorando" la labor del Gobierno "en un momento como este". "Proteger a las familias es mucho más importante que el que tú salgas tres o cuatro minutos en un informativo. Esa sobreactuación significa que no está valorando lo otro", comenta la dirigente andaluza.

En ese sentido, Susana Díaz dice no compartir la posición de la formación morada sobre las protestas en las calles por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. "No he compartido la posición que han tenido con los disturbios , jamás se puede justificar ni alentar la violencia, lo haga quien lo haga".

Día de Andalucía

Con motivo del Día de Andalucía, la secretaria general del PSOE-A ha reivindicado la fortaleza del autogobierno y de la autonomía para diseñar la nueva Andalucía tras la crisis del coronavirus y ha hecho un llamamiento "unir fuerzas y parar a los que vienen a traer odio y crispación".

En declaraciones a los medios de comunicación tras el Pleno institucional del Parlamento andaluz, Díaz ha puesto en valor el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, "el legado que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas, y hoy tenemos la responsabilidad de preparar la nueva Andalucía, ese es el mejor futuro que podemos dejar a las generaciones venideras".

Ha manifestado que ha echado en falta en el discurso de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, recordar que este es el año en el que se cumple el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y el reconocimiento de esa autonomía y autogobierno que algunos están "cuestionado", pero lo que nos ha permitido llegar a una tierra como la que tenemos hoy, y un "poquito de futuro, de explicarle a los andaluces qué vamos a hacer cuando pase el Covid".

"Después de la pandemia tiene que haber una nueva Andalucía donde se recuperen derechos, libertades y haya oportunidades y futuro, un mensaje que es fundamental, porque entre todos tenemos que construir esa nueva Andalucía", según ha recalcado.

La líder andaluza ha reivindicado la urgencia de "trabajar ya en una nueva Andalucía que va a quedar" tras la pandemia, y ha subrayado que, en "este año que hemos vivido con tanta intensidad, los andaluces han estado a la altura, con responsabilidad, por encima de los políticos y los partidos. Esto nos hace mirar al futuro, porque Andalucía tiene que tener futuro".

Susana Díaz ha destacado que, ante el hartazgo de la sociedad tras un año de pandemia, "la esperanza la encontrará la gente con medidas y apoyo". Ha dicho que la ciudadanía ha cumplido mayoritariamente con responsabilidad: Los sanitarios lo han dado todo incluso sin medios, los negocios, los comercios, los que han perdido su empleo, incluso los jóvenes, y ahora "están cansados, y quieren menos palabras y más acción, es decir, medidas, apoyo económico y futuro", ha dicho.