El Supremo corregirá la parte de la sentencia de Gürtel que dio por probada la caja B del PP

El Tribunal Supremo tiene previsto avalar el grueso de la condena del caso Gürtel que dictó la Audiencia Nacional pero, según adelanta hoy el diario El Español, cree que este tribunal se excedió al dar por probada la existencia de una Caja B en el PP, que está siendo investigada en otro sumario. La Razón de lo que habla es del temor en los populares a que se mantenga la condena a la mujer de Bárcenas y que esto haga hablar al ex tesorero.

No se esperan cambios sustanciales en el grueso de la sentencia, por mucho que pueda recoger ligeros cambios en las penas de cárcel. Y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, fue condenada a quince años de prisión.

El gran cambio de los 2.000 folios que va a tener la sentencia que el Supremo está ultimando se refiere al "hecho probado" que el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, como ponente, introdujo en la sentencia inicial. Dando por confirmada la caja B del PP. Una estructura financiera y contable, señaló entonces, paralela a la oficial existente en las que se hacía constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas relevantes de la formación.

Lo que se adelanta hoy es que el Supremo va a sentenciar que la Audiencia se excedió al dar por probado un sistema de corrupción institucional en el PP, porque es algo que no estaba sometidas a enjuiciamiento. Y saca la conclusión de que como el partido popular no estaba acusado, no pudo defenderse.

Entiende el Supremo que De Prada pudo hacer alguna referencia al carácter delictivo de algunas conductas pero no dar por probada la carga incriminatoria contra el PP. ​

Desencadenante de la moción de censura de Rajoy

La sentencia que la Audiencia Nacional emitió sobre el caso Gürtel fue el desencadenante de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Concretamente, el hecho de que dio por probada la caja B del PP fue lo que subrayaron tanto José Luis Ábalos como Pedro Sánchez para impulsar la moción de censura. La justicia había considerado probada la caja B del PP y había cuestionado el crédito del presidente del gobierno, que declaró como testigo en el juicio y cuyo testimonio, a decir del tribunal, no había sido suficientemente verosímil.

Mariano Rajoy quedó devaluado por la sentencia, perdió la moción y Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno.

El Tribunal Supremo no va a decir que no existiera la caja B, pero sí que no debió la Audiencia Nacional darla por probada cuando no era eso lo que se ventilaba en aquel juicio. Y dado que la mucha o poca credibilidad de Rajoy aparecía en la sentencia a raíz de dar por probada la caja B, también esto sería rectificado. Aquel tribunal lo integraban tres jueces: Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. El ponente iba a ser Hurtado pero acabó siendo De Prada. Porque el primero se quedó en minoría sobre lo de la caja B.

Hurtado no compartía el criterio de sus dos compañeros y así lo expresó en su voto particular. Ahora el Supremo (según esta informacion) haría suyo ese criterio, el de Hurtado, en contra del de De Prada.

