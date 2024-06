El SUP reprende a Óscar Puente por identificar un coche policial: «Estamos en peligro gracias a este lumbreras»

El Sindicato Unificado de la Policía Nacional en Baleares (SUP) ha recriminado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por «poner en peligro a los agentes» y revelar públicamente que un vehículo con la matrícula identificada, cuya imagen circulaba en las redes sociales, era en realidad un coche secreto de la Policía.

El periodista Vito Quiles, jefe de prensa de Alvise Pérez, del partido Se Acabó la Fiesta había acusado al ministro de utilizar su coche oficial para asistir al concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu, publicando la foto de un vehículo que, según Puente, es de la Policía Nacional.

La respuesta de Óscar Puente

El titular de Transportes ha respondido este domingo al periodista para desmentir que el coche que se le atribuía no era suyo. El ministro detalló que era policial, algo que no se ha confirmado. «Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro», dijo Puente.

Desde el sindicato SUP Baleares han criticado este lunes las palabras del ministro: «El comentario del ministro en su perfil de X ha puesto en peligro la integridad de nuestros compañeros», y recuerda que, de ser cierto que es un vehículo policial, ya que no pueden confirmarlo, «este coche ya no se podrá emplear por motivos de seguridad gracias a este lumbreras», en referencia a Puente, a pesar de que «no nos sobran».

Piden al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «actúe en consecuencia» contra Puente por revelar una información tan delicada y exponer a los agentes policiales. Acusan al ministro de tener «pocas luces» y una «falta de profesionalidad».

«Es usted quien ha revelado que puede tratarse de un vehículo policial. Esperamos que en el Ministerio de Interior tomen nota», ha escrito el SUP en su cuenta de X, quejándose de su falta educación. «Un ministro no debería expresarse así. Este es el nivel», ha concluido.

Por su parte, el periodista Quiles ha denunciado las palabras de Puente y ha responsabilizado a éste y al Gobierno de la Nación «de cualquier ataque que pueda sufrir» a partir de ahora: «Un ministro del Gobierno de España amenazándome gravemente y llamándome 'saco de mierda'. Se ha abierto la veda». El miembro de Se Acabó la Fiesta ha pedido amparo a la asociación de periodistas FAPE por las «amenazas gravísimas» del ministro socialista y ha anunciado que le reclamará 40.000 euros para no denunciarle.

Puente no se ha callado y ha escrito: «Mucho patriota que grita Viva La Policía y Viva la Guardia Civil, pero que le preocupa poco o nada la seguridad de los policías que van en ese vehículo jugándose la vida para defender la del gobierno democrático de su país».

Reacciones en el Partido Popular

El Partido Popular ha exigido el «cese fulminante» del ministro de Transportes, al que se ha referido como «el pseudo ministro ha venido a la política para acelerar su desprestigio». «Ni siquiera los ministros de Podemos llegaron nunca tan lejos en sus descalificaciones a quienes no pensaban como ellos. Su cese es urgente para recuperar un mínimo de dignidad democrática en España», ha sentenciado el PP.

En un mensaje en la red social 'X', el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado ha señalado: «La degeneración: hoy un ministro de España ha amenazado y llamado a un periodista 'saco de mierda'. Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente. Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno».

El portavoz del partido, Borja Sémper, se ha pronunciado también en esta red social, que ve «cuestionable» que un ministro se enzarce en «polémicas tuiteras». «Pero lo realmente grave es verle insultando, chapoteando en el barro y degradando su alto rango. Merecemos otra cosa».

Otros populares como la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, ha tachado de «intolerable» el mensaje de Puente asegurando que el uso de sus formas «sí que es fango y sí que es degradación de la política institucional».

Por su parte, la vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz, ha cuestionado el «nivel» del ministro asegurando que «en cualquier país civilizado esto supondría un cese fulminante». «Aquí el presidente del fango le dará una palmadita. Necesitamos un gobierno serio cuanto antes», ha publicado.

En la misma línea se ha referido a estas palabras el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que ha criticado que un ministro «insulte y amenace» a un periodista. «Pero recordad que los del fango y el lodo somos los demás. Nadie dimitirá y nadie será cesado, porque eso implicaría que hay un mínimo de dignidad aún en este Gobierno», ha advertido.