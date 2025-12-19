REUNIÓN SUMAR - PSOE

Sumar critica la "actitud inmovilista" del PSOE mientras Ferraz ve "positiva" la reunión

Sumar reconoce que el encuentro no ha supuesto ningún avance significativo, el PSOE no entra en reproches y se limitan a coincidir con ellos en que hay que mejorar la vida de la gente.

Sánchez tiende la mano a Sumar e insiste en que el Gobierno de coalición debe continuar: "Pese a las discrepancias"

Sumar insiste a Sánchez en hacer una gran remodelación del Gobierno de cara al nuevo año electoral

ondacero.es

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. | Candela Ordóñez / Europa Press

Sumar ha criticado este viernes que el PSOE permanece en el "inmovilismo" y le ha reprochado que no ha aportado "ninguna propuesta alternativa" a la presentada por el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mientras que los socialistas han calificado la cita de "positiva" compartiendo "más puntos en común que discrepancias".

Ferraz y Moncloa no pueden "bunkerizarse"

Las fuentes consultadas de Sumar señalan que en la reunión han puesto de manifiesto a PSOE y Gobierno que no pueden "bunkerizarse en Ferraz y Moncloa" y no responder a una ciudadanía que exige, por un lado:

  • Explicaciones a los casos de corrupción y acoso a las mujeres.
  • Transformaciones sociales como más oferta de vivienda pública, mejorar la prórroga de los alquileres o la prestación universal por crianza.

Y ahí acaba lo que pide Sumar, sin condiciones, porque como el propio líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha dicho antes del encuentro: "lo importante es seguir en el Gobierno".

Los socialistas no responden a los reproches de Sumar

Las fuentes socialistas consultadas no responden a los reproches de Sumar y se limitan a coincidir con ellos en que hay que mejorar la vida de la gente y avanzar en acuerdos que mejoren la vida de la gente. Y en cuanto a la corrupción y los casos de acoso, Ferraz recuerda que se ha actuado con contundencia, con tolerancia cero como -a su juicio- han demostrado ya.

La reunión se ha celebrado en el Congreso de los Diputados y al que acudieron Lara Hernández, la co-coordinadora general de Movimiento Sumar; Lidia Muñoz, secretaria de organización de Comuns; Eduardo Rubiño, miembro de la Ejecutiva de Más Madrid; y Eva García Sempere, responsable de organización federal de IU; y por parte del PSOE la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el secretario adjunto a Organización y de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón. El encuentro duró más de una hora y media, según Sumar.

