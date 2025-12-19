Sumar critica la "actitud inmovilista" del PSOE mientras Ferraz ve "positiva" la reunión

Sumar ha criticado este viernes que el PSOE permanece en el "inmovilismo" y le ha reprochado que no ha aportado "ninguna propuesta alternativa" a la presentada por el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mientras que los socialistas han calificado la cita de "positiva" compartiendo "más puntos en común que discrepancias".

Ferraz y Moncloa no pueden "bunkerizarse"

Las fuentes consultadas de Sumar señalan que en la reunión han puesto de manifiesto a PSOE y Gobierno que no pueden "bunkerizarse en Ferraz y Moncloa" y no responder a una ciudadanía que exige, por un lado:

Explicaciones a los casos de corrupción y acoso a las mujeres.

Transformaciones sociales como más oferta de vivienda pública, mejorar la prórroga de los alquileres o la prestación universal por crianza.

Y ahí acaba lo que pide Sumar, sin condiciones, porque como el propio líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha dicho antes del encuentro: "lo importante es seguir en el Gobierno".

Los socialistas no responden a los reproches de Sumar

Las fuentes socialistas consultadas no responden a los reproches de Sumar y se limitan a coincidir con ellos en que hay que mejorar la vida de la gente y avanzar en acuerdos que mejoren la vida de la gente. Y en cuanto a la corrupción y los casos de acoso, Ferraz recuerda que se ha actuado con contundencia, con tolerancia cero como -a su juicio- han demostrado ya.

La reunión se ha celebrado en el Congreso de los Diputados y al que acudieron Lara Hernández, la co-coordinadora general de Movimiento Sumar; Lidia Muñoz, secretaria de organización de Comuns; Eduardo Rubiño, miembro de la Ejecutiva de Más Madrid; y Eva García Sempere, responsable de organización federal de IU; y por parte del PSOE la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el secretario adjunto a Organización y de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón. El encuentro duró más de una hora y media, según Sumar.