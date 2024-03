El Senado tramita la ley de amnistía pero insiste en su "inconstitucionalidad"

La Cámara Alta tramitará este martes la proposición de ley de amnistía por la "obligación automática" derivada de la Constitución de admitir las iniciativas enviadas por el Congreso de los Diputados. A pesar de ello, en un informe de la Secretaría General del Senado se alerta de que el texto incurre en motivos de inconstitucionalidad por vulnerar varios principios y valores y derechos fundamentales.

Así, según lo previsto, la Mesa del Senado dará el visto bueno a tramitar la proposición de ley orgánica de amnistía y elegirá que se haga por el procedimiento ordinario, según ha solicitado el PP, que cuenta con mayoría en la cámara, sin la urgencia con la que se tramitó en el Congreso.

La reunión de la Mesa comenzará a las 12:00 horas y es la primera desde que la iniciativa fue registrada en la cámara alta el viernes, tras su aprobación por el pleno del Congreso el jueves, por 178 votos a favor y 172 en contra.

Vox avisa de una posible querella contra la Mesa del Senado

Vox ya ha avisado de una posible querella contra la Mesa del Senado si decide tramitarla y no secundar su propuesta de plantear un conflicto de intereses con el Congreso ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la Mesa admitirá a trámite la iniciativa ya que "no podría adoptar un acuerdo de no admisión" a la vista del artículo 90.1 de la Constitución, del cual se deduce que hay una "obligación automática 'ex constitutione' de someter el texto legislativo remitido por el Congreso de los Diputados a la deliberación del Senado".

Aún así, en ese acuerdo se hará constar expresamente "las dudas" sobre su constitucionalidad, advertidas por la Secretaría General y por los letrados, "tanto desde el punto de vista de la constitucionalidad material y formal" como por la "infracción de las reglas esenciales de formación de la voluntad" de las Cámaras debido a los "vicios de procedimiento" durante su tramitación en el Congreso de los Diputados y la "vulneración que su tramitación en el Senado puede comportar para los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución".

Una reforma de la Constitución encubierta

La Secretaría General habla en su informe de "reforma de la Constitución encubierta" puesto que tiene el efecto de modificar la Constitución para atribuir a las Cortes Generales una competencia "que no tienen expresamente reconocida" en la Carta Magna. Esto supone un "vicio de procedimiento" y la vulneración del artículo 23 por "utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios".

En virtud de ese informe, la propuesta de acuerdo habla de tramitar la iniciativa por el procedimiento ordinario, con un plazo de dos meses a partir de la recepción del texto, es decir, hasta el 16 de mayo.

Se acuerda su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y abrir plazo para presentación de enmiendas y propuestas de veto, de diez días contados a partir de aquel en el que se haya publicado, hasta el 3 de abril.