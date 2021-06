Sanidad notifica a las autonomías la normativa sobre ocio nocturno "de obligado cumplimiento"

El Ministerio de Sanidad ha facilitado a las comunidades autónomas el Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC) en relación con la reapertura del ocio nocturno. En él, se recuerda que independientemente del sentido de su voto, "es de obligado cumplimiento" y aviva las tensiones entre el Gobierno y País Vasco o Madrid.

Las medidas principales que se recogen en este acuerdo son la reapertura de los locales de ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada, el consumo de comidas o bebidas siempre se hará sentado en la mesa, grupos de 6 personas en el interior de los establecimientos y 10 fuera y un aforo interior del 50%.

No obstante, la condición que Sanidad daba para esto era que la incidencia COVID fuera de menos de 150 por cada 100.000 habitantes, lo que dejaba fuera a algunas autonomías. Y es por ello que Madrid, Cataluña, Andalucía o País Vasco, entre otras, votaron en contra y se negaron a acatar el acuerdo. Hasta ahora, esta guía semáforo funcionaba como una recomendación, no obstante, el nuevo DAC implica que pasa a tener un carácter obligatorio.

Madrid y País Vasco, las más críticas con esta normativa

Díaz Ayuso ha confirmado que "con ella no cuenten" para aplicar estas medidas, ya que en la Comunidad de Madrid el plan de desescalada va más deprisa y acatarlo significaría tener que volver hacia atrás. Desde el Gobierno autonómico, han anunciado que van a recurrir la normativa porque "no tienen fundamento y son un atropello".

No obstante, la dirigente del PP no es la única líder autonómica que se ha mostrado muy crítica contra esto. El presidente de País Vasco, Íñigo Urkullu, también ha anunciado que no acatarán la normativa sobre ocio nocturno porque "supone una invasión de las competencias". Aseguran que han elaborado un plan para regular esta actividad económica y será la que sigan.