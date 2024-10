Sánchez promete "todos los recursos del Estado" y "si hace falta de la UE" para ayudar a los afectados por la DANA

Pedro Sánchez ha realizado una declaración institucional para hablar de la situación de la DANA, que ha calificado como la "peor" de los últimos años, con municipios inundados, puentes y calles destrozadas, entre otros efectos devastadores que incluyen más de 50 muertos y personas desaparecidas: "Quiero trasladar en nombre del Gobierno toda nuestra solidaridad y afecto a la familia de las personas fallecidas".

"A quienes siguen buscando a sus familiares, España llora con todos vosotros, nuestra prioridad es ayudaros. Estamos trabajando de forma coordinada, vamos a poner todos los medios necesarios para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos", ha afirmado Sánchez, que ha prometido "ayudar" a las personas afectadas con "todos los recursos del Estado y si hace falta de la Unión Europea" para "reconstruir hogares y vidas": "Vamos a reconstruir vuestras calles, puentes... España está con vosotros".

El presidente también ha querido agradecer la labor de los servidores públicos: "Agradecer de corazón a los servidores públicos toda su labor extraordinaria. Siguen trabajando sin descanso y son el mejor baluarte contra la adversidad. Vuestra entrega es un motivo de esperanza y orgullo para todos".

Comité de Crisis y precauciones ante la DANA

Sobre el Comité de Crisis creado este martes, asegura que "seguirá trabajando codo con codo con presidentes autonómicos y alcaldes": "Les he trasladado nuestra solidaridad y colaboración. Las 24 horas del día, todos los días, todavía ante una emergencia que continúa".

Además, ha pedido a los ciudadanos que sigan extremando las precauciones ante un problema que no ha terminado. "Me gustaría pedir ciudadanos que no bajemos la guardia, no podemos dar por concluido este devastador episodio", ha dicho, al mismo tiempo que ha añadido que "no salga nadie a la carretera y que atiendan a las recomendaciones de los servicios de emergencia": "Que nadie ponga en riesgo su vida".

Por último, Sánchez ha hecho referencia a las últimas catástrofes ocurridas en nuestro país: "Nuestro país ha sufrido muchas emergencias en los últimos años y España da siempre lo mejor de sí mismo en crisis como esta. Como hicimos con la pandemia, durante Filomena, durante la erupción de La Palma... Y lo vamos a volver a hacer. Arrimemos el hombro, ayudemos a quienes no pueden acceder a hogar, a quienes buscan a los desaparecidos".