Sánchez acusa a Feijóo de "enmudecer a las Cortes" y el líder del PP afirma que el Gobierno "va a por las instituciones"

El Senado ha vuelto a vivir un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Los dos líderes han discutido a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, tras la que el presidente del Partido Popular ha asegurado que el Gobierno tiene "tanta credibilidad como rigor en su técnica legislativa" y ha preguntado a Sánchez si "se va a pasar al inconstitucionalismo": "Prometió no hacer descansar la gobernabilidad de España, indultar a los presos del procés o que no hubiera rebajas tras la ley del 'solo sí es sí'".

"Los poderes que le acompañan, que le arropan, poderes cada vez menos ocultos, han conseguido un hito muy importante en la historia democrática, que es quitarle competencias a las instituciones", ha comenzado Sánchez, que ha reprochado a Feijóo que su "gran aportación" en los nueve meses en los que lleva en el liderato del PP ha sido "enmudecer a las Cortes Generales": "A pesar de que intente que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que va a hablar".

Feijóo ha respondido a Sánchez que deje de "descalificar" al Tribunal Constitucional. "Decir lo que ha dicho en sede parlamentaria no lo ha hecho jamás ningún presidente del Gobierno", ha dicho el líder del PP, a lo que ha añadido que el Ejecutivo ha pisado el "acelerador de la degradación institucional": "No se puede permitir que reduzca a cenizas la arquitectura democrática que nos ha costado 40 años fortalecer. Van a por todas las instituciones".

Sobre la rebaja de la sedición y la malversación, Feijóo ha afirmado que eliminar dichos delitos y "colar" una reforma del poder judicial "por la puerta de atrás" no mejora la separación de poderes: "Que hable el Parlamento, convoque unas elecciones y hablamos de verdad, sin límites. Tiene la posibilidad de volver a la Constitución, porque que el actual PSOE dé clases de derecho constitucional, y después de su descalificación del Constitucional, es para pasar a la historia. El Pedro Sánchez del año 2019 no votaría al señor Pedro Sánchez del 2022".

En la última respuesta, el presidente del Gobierno ha reprochado a los populares que tienen una forma "particular" de entender la Constitución. "El PP siempre tiene un matiz. Qué nueve meses lleva el señor Feijóo en la política nacional para la persona que iba a incorporar moderación", ha concluido, no sin antes asegurar que el PP ha llegado "demasiado lejos" con la resolución del Constitucional: "Habrá ganado unas cuantas semanas, pero ha perdido muchísimo del poco crédito que tenía. No solamente es una crítica merecida, sino que está plenamente justificada".