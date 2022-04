Salen a la luz los whatsapps del caso de las mascarillas en Madrid: "Nos han estafado seguro"

El caso de las mascarillas sigue su curso en la Justicia. Los últimos detalles conocidos han sido varios mensajes de Whatsapp que han destapado una conversación entre uno de los comisionistas, Alberto Luceño, y Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.

Las conversaciones, desveladas por 'El País', muestran cómo Collado detecta parte del material como defectuoso. En concreto, unos guantes que define como "guantes de ínfima calidad", y así se lo hace saber a Alberto Luceño, al que envía una fotografía de unos guantes similares en un supermercado madrileño.

Luceño, ya imputado por la Justicia, intenta tranquilizar a Collado en unos mensajes fechados en el 8 de abril de 2020, cuando la pandemia no hacía más que empezar en territorio español. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid habría comprado estos guantes por dos dólares el par, mientras que en el supermercado se podían adquirir por apenas ocho céntimos de euro.

"Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida", escribió Elena Collado a Alberto Luceño, que intenta lanzar un mensaje de tranquilidad. Así se habría producido la conversación:

Collado: "Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida"

Luceño: "Elena, estoy con China. Ahora te llamo"

Collado: "Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro"

Luceño: "No. Tranquila, cuelgo y te llamo"

Collado: "Alberto, méteme en la conversación, por favor. 3,5 euros cajas de 15 guantes"

Luceño: "Elena, me confirman que van a hacer transferencia de 4.025.000 dólares. Precio par de coste 0,49 dólares, menos los dos dólares. Igual 1,61 dólares. Eso multiplicado por 2,5 M = 4.025.000 dólares. Eso es lo que quieren transferir de inmediato"

Collado: "0,034 por guante. 0,068 el par. Ese es el precio. Estamos mirando este tipo de guantes. También de Malasia".

Estos Whatsapp demostrarían que el Ayuntamiento se percató de la calidad defectuosa de los productos que vieron inflados sus precios para que los comisionistas recibieran altas comisiones, tal y como investiga la Justicia. Al constatar la calidad del material sanitario, se procedió a devolver al consistorio cuatro millones de dólares, descontándose en ese momento Luceño la comisión con la que incrementó el precio.

"Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida"

Un mes antes, en otros whatsapps fechados el 26 de marzo de 2020, salió a relucir el nombre de Almeida. Cabe recordar que Luis Medina Abascal y el propio Alberto Luceño, comisionistas implicados en el caso de las mascarillas, se habrían puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid gracias al primo del alcalde de la capital, Carlos Martínez-Almeida, que habría actuado como intermediario.

En dicha conversación del mes de marzo de 2020, Luceño habla a Collado: "Ya me ha dicho Luis (Medina) que le llamó Almeida". Así fue el cruce de mensajes de Luceño y Collado:

Luceño: Buenas Elena. Confirma cuando enviáis contratos firmados, please.

Collado: Mira a ver si está todo correcto en los contratos.

Luceño: Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis (Medina) que le llamó Almeida.

Collado: Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado.

El origen del caso: comisiones de seis millones de dólares

La Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Medina y Luceño por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, porque supuestamente cobraron una comisión entre los dos de seis millones de dólares por unas contrataciones por las que el consistorio madrileño. Por ello, Anticorrupción ha solicitado que se abra una investigación penal, que finalmente ha aceptado y asumido el juzgado 47 de Madrid.

Según parece, los dos empresarios actuaron con ánimo de "obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" por la venta un millón de mascarillas, 2,5 millones de guantes y 250.000 test de autodiagnóstico rápido al Ayuntamiento de Madrid. Según Anticorrupción, Luis Medina se llevó un millón de dólares y Alberto Luceño cinco, dinero que les ha permitido comprar coches de alta gama, relojes de lujo e inmuebles con dinero público, aprovechándose de "su condición de personaje conocido en la vida pública".

Asimismo, en la querella también se señala que para conseguir la operación Luis Medina se aprovechó de "su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", según explican se trataría de Carlos Martínez-Almeida, primo de José Luis Martínez-Almeida.

Al parecer, una vez los empresarios consiguieron contactar con la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, fue Luceño el que centralizó las operaciones, presentándose como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación". Asimismo, aseguró que su intención era "colaborar en la lucha contra la pandemia".

Luis Medina no puede ser embargado: solo tiene 247 euros en sus cuentas

El juez Adolfo Carretero no ha podido por ahora proceder al embargo de las cuentas bancarias de Luis Medina al no contar con más de 250 euros, han confirmado fuentes jurídicas.

Por ello, el instructor ha dado traslado al fiscal y los abogados personados en el procedimiento para que propongan otras medidas económicas.

Al parecer, Medina no cuenta con los bonos de inversión que compró con parte del millón de euros que cobró en comisiones por participar en la operación de compra-venta de mascarillas. En concreto, compró cada bono por 200.000 euros, según consta en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.