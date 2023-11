Rufián a Sánchez: "Tenemos capacidad para obligarle quizá a que se vote en un referéndum"

El portavoz de Esquerra en Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha comenzado su intervención en la sesión de investidura con un mensaje directo al Partido Popular: "Llevan 46 años diciendo que España se rompe. Cada vez que dicen que España se rompía, en realidad es que ustedes perdían".

"La única cosa que comparten votantes de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, EH Bildu, Coalición Canaria y BNG es frenarles a ustedes. Frenar a la derecha de bar y a la de after que ya no está porque quizá es tarde", ha añadido.

A continuación, ha relacionado los incidentes en las protestas con los votantes del PP: "La pregunta es si a ustedes les han votado por lo que están haciendo ahora ¿Feijóo le han votado para jalear concentraciones de los hijos y nietos de los golpistas que ustedes han amnistiado? ¿Les han votado para jalear concentraciones al grito de alzamiento nacional ya? o de ¿España cristiana y no musulmana? ¿De moros no esto no es un zoo? ¿De Marlaska eres un maricón o Irene Montero es una puta?".

Y en su crítica a la derecha por su postura con la amnistía, también ha dejado un dardo al PSOE: "La mayoría de gente contesta que la amnistía les da igual que lo que quieren es comer y que no gobierne la derecha. Feijóo acepte el resultado y espere su turno, si Ayuso le deja. Sánchez va a gobernar no porque pacte con ERC, va a gobernar porque ustedes están enfrente, lo cual no habla muy bien de Sánchez".

"Inmoral es amnistiar tras robar y lo han hecho ustedes. No tras votar. La amnistía es un pacto entre partidos. Y los pactos naces de negociaciones, no siempre entre programas. Y se habla de desigualdades cuando hace 40 años vive una familia por su cara en el Palacio de Zarzuela", ha subrayado dirigiéndose a Feijóo.

Su mensaje a Sánchez

A continuación ha comenzado con sus palabras dirigidas a Pedro Sánchez: "No es que no le tengamos fe, tenemos memoria. La diferencia entre que escuche a García Page o a Zapatero depende de la fuerza que tengamos". Y con esa fuerza, sabe del poder que tiene su formación: "Tenemos capacidad para obligarle. Obligarle a acabar con la represión y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum".

"Agradezco el trabajo a Irene Montero y a Ione Belarra y ojalá podamos trabajar juntos", ha querido recordar.