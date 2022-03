El rey Juan Carlos I comunica a Felipe VI su próximo regreso a España

LEER MÁS La Fiscalía archiva las causas abiertas contra el rey Juan Carlos I

Días después de que la Fiscalía archivase las causas abiertas contra el rey emérito, la Casa Real ha anunciado, a través de un comunicado que Juan Carlos I regresará en las próximas semanas a España.

En una carta a su hijo Felipe VI ha comunicado su intención de volver a España tras conocer el archivo de las causas abiertas por la Fiscalía General del Estado. Aunque, el rey emérito ha indicado que su vuelta no se producirá de forma inmediata y será a una residencia de carácter privado.

"Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos", dice en la emisiva a su hijo Felipe VI

Investigado por posibles comisiones en su pasado como rey

Juan Carlos I estaba siendo investigado por las posibles comisiones del AVE a La Meca, donde habría cobrado 64 millones de euros, los regalos recibidos por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause y el uso de tarjetas opacas al fisco y la fortuna oculta en la isla de Jersey.

Sin embargo, la pasada semana la Fiscalía archivo las tres causas abiertas contra Juan Carlos I considerando que no se podía perseguir penalmente a Juan Carlos de Borbón por ser inviolable mientras fue jefe del Estado, porque los hechos estarían ya prescritos y porque el monarca procedió a realizar sendas regularizaciones fiscales

Regreso tras casi dos años en los Emiratos Árabes

El 3 de agosto de 2020 fue el día en que Juan Carlos I comunicó a su hijo Felipe VI que se marcharía de España para no interferir en su labor como rey de España tras la polémica generada por las causas que abrió la Fiscalía contra el rey emérito.

En una emisiva afirmaba a su hijo que "ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" con el fin de "contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad".

Ahora, casi dos años después ha comunicado a su hijo que volverá a nuestro país "con frecuencia" para visitar a familia y amigos. Lo hará a un lugar de residencia de carácter privado. En esa carta, el rey Felipe VI respeta la decisión de su padre.

El pago de cuatro millones de euros a Hacienda

Varios meses después de su salida de España, en diciembre de 2020, Juan Carlos I realizó varios pagos que ascendían a los cuatro millones de euros correspondientes a varias deudas tributarias entre los años 2016 y 2018.