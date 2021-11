Revilla exige la vacunación de todos los españoles "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar"

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a reivindicar la vacuna obligatoria contra la Covid. El presidente de Cantabria ha exigido que se obligue a vacunar a todo el mundo "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar" tras el repunte de los casos de coronavirus en España que se reflejaron en una subida de diez puntos en la incidencia desde el viernes, llegando hasta los 82 casos por cada 100.000 habitantes.

Según apunta Revilla, de haber sido obligatoria, nos habríamos "ahorrado" el aumento de casos de Covid que se está dando tanto a nivel nacional como internacional. El presidente de Cantabria ha rechazado rotundamente el discurso negacionista que "ha calado" en la sociedad, calificando de intolerable la situación. "No lo podemos tolerar, porque si no, no acabamos con la pandemia", ha asegurado de cara a los medios este martes tras su encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Madrid.

Miguel Ángel Revilla ha exigido que se creen instrumentos jurídicos para que sea obligatorio vacunarse y que los tribunales garanticen que "eso es posible" igual que se obliga a la población española a pagar impuestos: "Para eso está el poder legislativo del país", ha asegurado.

"Más que restricciones pido que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar. No hay derecho que unos señores pongan en peligro al resto porque no se quieran vacunar", ha señalado enojado. Frente al ataque a la libertad que le pueda parecer a algunos la obligatoriedad de la vacuna, Revilla ha insistido que defenderá la libertad individual siempre que la libertad de cada uno "no perjudique a los demás".