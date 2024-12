Reunión de Junts y PSOE en Suiza tras el aviso de Puigdemont: "Ha ido mal"

Nueva reunión PSOE-Junts en Suiza, paralela a la conferencia de presidentes. Según fuentes conocedoras del encuentro, este se desarrolló en un ambiente tenso y con poca duración. "Ha ido muy mal", asegura El Mundo. Por su parte, El Español, señala que el viaje de Santos Cerdán se ha producido para solicitar a Junts que retire lo de la cuestión de confianza a Sánchez.

El encuentro forma parte de las reuniones periódicas derivadas del pacto alcanzado en noviembre de 2023 en Bélgica, que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sin embargo, los últimos movimientos de Junts, liderados por Carles Puigdemont, evidencian un creciente descontento con lo que califican como incumplimientos por parte del PSOE.

En la cita, la delegación de Junts estuvo encabezada por el secretario general, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. Aunque fuentes socialistas han mantenido su habitual discreción señalando que "las negociaciones son discretas y los acuerdos transparentes", el mensaje desde el lado de Junts ha sido mucho más contundente.

Junts presentó esta semana una iniciativa parlamentaria en la que exige a Sánchez plantear una cuestión de confianza. Esta propuesta, que será analizada el martes por la Mesa del Congreso, se suma a otras acciones de presión, como su voto negativo en julio a la senda de estabilidad, un paso fundamental para los presupuestos.

"No vamos de farol", declaró Nogueras días antes de la reunión, reiterando que su partido no dudará en romper con el PSOE si no se cumplen los compromisos adquiridos.

El Gobierno mantiene la calma

Desde el Ejecutivo, sin embargo, intentan minimizar la situación. Fuentes gubernamentales han señalado que Junts ha mantenido una postura crítica desde el inicio de la legislatura y no consideran la última iniciativa como un punto de ruptura definitivo.

A pesar de ello, la reunión en Suiza pone de manifiesto la fragilidad de un pacto que fue clave para desbloquear la investidura y que ahora enfrenta su mayor desafío. Al concluir el encuentro, ambas partes se emplazaron a una nueva reunión, aunque sin fijar una fecha concreta.