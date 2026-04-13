El PP recupera la Presidencia de las Cortes de Castilla y León gracias a un pacto con Vox

El Partido Popular y Vox han anunciado un acuerdo para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León "con el objetivo de dotar de estabilidad a la nueva legislatura". El acuerdo contempla que la Presidencia del Parlamento autonómico será para los populares, mientras que Vox se hará con la Vicepresidencia Primera.

El acercamiento se ha conocido a través de un comunicado conjunto difundido por ambas formaciones, que señalan que "este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos". Se trata de "un acuerdo firme y duradero" en las Cortes como "paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos".

Y es que los dos partidos dicen coincidir "en la necesidad de que la comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses; y un Parlamento autonómico que recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León el pasado 15 de marzo".

La vicepresidencia primera de la Mesa será para Vox

El acuerdo en la Mesa de las Cortes contempla así el apoyo de Vox a un procurador del PP como presidente del Parlamento de la Comunidad, mientras que la vicepresidencia primera será asumida por un representante de Vox gracias al apoyo de los populares.

Igualmente, PP y Vox se responsabilizarán de dos secretarías del órgano rector de la Cámara. Ambos partidos aseguran en el escrito que este acuerdo tiene "carácter definitivo", lo que "evidencia" la voluntad de garantizar desde el inicio "el buen funcionamiento de la institución parlamentaria".

PP y Vox enmarcan este "entendimiento" en el mandato expresado por los ciudadanos en las últimas elecciones, "interpretando los resultados como una llamada a facilitar la gobernabilidad". En este sentido, consideran que la configuración de la Mesa permitirá "garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años", ya que no haber acercado posturas, existía el riesgo de que el PSOE presidiera las Cortes.

El PP confirma que el presidente de las Cortes será Francisco Vázquez

El PP de Castilla y León ha confirmado que el segoviano Francisco Vázquez, actual secretario autonómico del partido, será elegido mañana presidente de las Cortes a través de su acuerdo con Vox, mientras que la hasta ahora consejera de Industria, Leticia García, pasará a ser la portavoz del Grupo Popular.

Por su parte el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado que el acuerdo del PP y Vox sobre la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra que hay una "nueva sintonía" y ha dicho que puede ser el preludio de los pactos de gobierno en esa comunidad, Extremadura y Aragón.