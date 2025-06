A quién se refería Ábalos cuando hace un año decía: "Yo no me he comprado ningún piso en Chamberí de más de un millón"

El pasado mes de febrero de 2024, José Luis Ábalos concedía una entrevista en laSexta en pleno escándalo por el 'caso Koldo'. El exministro socialista se negaba entonces a dejar su escaño en el Congreso tras destaparse el caso que involucraba a su exasesor, Koldo García, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia.

Este sería solo el inicio de un caso que no ha hecho más que escalar en un año y que además de suponer el final de Ábalos en el PSOE también ha provocado todo un terremoto en los cimientos de Ferraz. El último capítulo ha sido el de la dimisión de Santos Cerdán, segundo secretario de Organización bajo las órdenes de Pedro Sánchez que se ve salpicado en la trama de corrupción.

En aquella entrevista de hace aproximadamente un año, Ábalos negaba haberse lucrado y hacía referencia a un piso en Chamberí con valor de más de un millón de euros. "Si algo no he hecho es lucrarme. No me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de un millón de euros. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87 y mis vecinos se extrañan de que siga viviendo ahí. En Madrid estoy viviendo de alquiler", confesaba Ábalos en laSexta.

En aquel momento, todos pensaban que la frase iba dirigida hacia Isabel Díaz Ayuso, aunque la información de este miércoles de The Objective hace apuntar al propio Santos Cerdán. Según este medio, Cerdán vive en un ático en el barrio de Chamberí, un inmueble valorado en casi un millón de euros. El ático tiene 150 metros cuadrados, siendo 30 de terraza, y está ubicado en la calle Hilarión Eslava, según apunta The Objective.

La empresa de la que Cerdán es dueño y paga su ático en Madrid

Además, la información señala que una de las empresas de la trama asume los gastos de dicho ático. Se trata de Servinabar, de la que Santos Cerdán posee el 45% de acciones y una de las compañías más beneficiadas por el mismo, por ejemplo en las obras del túnel de Velate, siendo esta una de las adjudicaciones investigadas por la UCO por sus irregularidades.

Ábalos podría haber aludido así a Cerdán, su sucesor en el cargo de la secretaría de Organización del PSOE, al señalar su residencia en Madrid. El ya exnúmero tres socialista se mudó a la capital en 2018, año en el que Sánchez aterrizó en Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Cerdán deseaba también entrar en Indra, pero Sánchez se habría negado, como recogen los mensajes incluidos en el informe de la UCO. "Ya he llamado al presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla bla bla", decía Cerdán, que añadía que "una vez más el que más trabaja le dan por ahí" y acababa con un "como para mantener a la familia en Madrid".