Sánchez califica de "anécdota" el caso Ábalos y Cerdán en una dura respuesta a Rufián que ha provocado el enfado del diputado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Gabriel Rufián, han protagonizado el enfrentamiento más duro de la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Si ya desde que se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el republicano catalán había arremetido duramente contra el Ejecutivo, hoy no se ha quedado atrás.

Pedro Sánchez ha calificado como "anécdota" el informe de la UCO y se ha escudado en que "no hay sentencia firme", después de que Rufián le haya exigido que "jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE; que no veremos en ningún papel P.Sánchez".

Rufián amenaza con suspender la reunión con Sánchez

Onda Cero ha podido confirmar que el líder de ERC en los pasillos del hemiciclo ha amenazado con suspender la reunión con Sánchez de esta mañana: "No es posible que se haya enfadado Sánchez más conmigo que con la oposición".

El cara a cara ha sucedido después del que ha protagonizado Sánchez con el líder de Vox, Santiago Abascal. Este se ha ido después de su intervención, algo que ha aprovechado Rufián para empezar el intercambio con Sánchez: "Entiendo que el señor Abascal se ha ido a desayunar, ¿usted que va a hacer?"

El líder del Ejecutivo, visiblemente molesto, ha aprovechado para atacar al PP y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su comida en el Ventorro el día de la dana: "No solamente desayuno, sino que cuando como no tengo sobremesas ni desconecto mi móvil como sí hizo el señor Mazón" y ha vuelto a repetir lo que se ha convertido en el lema del PSOE: "Tolerancia cero contra la corrupción".

Igualmente, Sánchez ha reconocido que "no ha dado la talla" en combatir este hecho, pero en otras sí y le ha abierto los brazos para "escuchar las aportaciones de los grupos parlamentarios para que el Gobierno y mi persona recuperen la confianza de los ciudadanos".

Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE

Sin embargo, para Rufián "no es suficiente" con actuar y tampoco se cree que Sánchez se enterara el mismo día de los informes sobre Santos Cerdán. Por eso le ha exigido, con dureza: "Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE; que no veremos en ningún papel P.Sánchez". También le ha pedido que vaya "contra las constructoras", que "inhabilite de por vida" a quien haga corrupciones y que se eliminen los aforamientos.

Después de los aplausos de su bancada, ha subido el tono y ha ido más allá. El líder de ERC ha espetado que "nosotros (la izquierda) no podemos robar, esta gente (señalando al PP) sí. No nos hagan elegir entre corruptos cutres y corruptos premium. No nos responsabilicen de lo que tenga que pasar con este Gobierno, porque la culpa exclusivamente será del PSOE".

No voy a permitir que haga de la anécdota una categoría

Entonces, Pedro Sánchez, también con un tono muy duro, en su turno de palabra se ha escudado en que "no hay sentencia firme" sobre el informe y que ha sido un "golpe duro y doloroso". Asimismo, ha calificado como "anécdota" la trama de corrupción que acorrala al PSOE. "No voy a permitir que haga de la anécdota una categoría" han sido sus palabras textuales.

El presidente del Gobierno igualmente ha asegurado que nada apunta a una presunta financiación irregular del PSOE, ante lo que Rufián ha hecho gestos de incredulidad. Ante esto, Sánchez ha recordado todas las reformas que ha emprendido el Gobierno, hasta que se le ha terminado el tiempo de réplica.