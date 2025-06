Cerdán era dueño del 45% de la constructora que investiga la UCO y que pagaba su ático en Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha podido probar que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era el administrador del 45% de la empresa Servinabar 2000, compañía beneficiaria de contratos amañados por el gobierno navarro. Por tanto, Cerdán no solo se habría beneficiado de las mordidas ofrecidas por los empresarios, sino que, a su vez, era uno de los empresarios encargados de realizar las obras.

Según informa 'El Confidencial', este hallazgo se produjo después de que el pasado 10 de junio la UCO registrase la casa de Joseba Antxón Alonso Egurola, administrador de Servinabar 2000, y encontrase un documento en el que se reflejaba como en 2016 Alonso le cedió a Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de la empresa. Por tanto, el exsecretario de Organización del PSOE era el dueño de casi la mitad de la empresa, cuando la compañía, en UTE con Acciona, recibió adjudicaciones públicas amañadas del Gobierno de María Chivite.

Concretamente, el informe de la UCO habla de dos grandes proyectos. Uno de ellos es la Mina Muga, una explotación de potasa que se encuentra paralizada por la Justicia. Pero la joya de la corona sería la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, que se agenciaron Servinabar, Acciona y una tercera empresa. Curiosamente, hasta ese momento la compañía de Alonso y Cerdán no había participado en la construcción de una infraestructura de tal calibre.

El importe del contrato ascendió hasta los 62,8 millones de euros y fue tramitado por la consejería de Cohesión Territorial de Navara, que lidera Óscar Chivite, tío segundo de la presidenta autonómica. No obstante, la licitación contó con la opinión contraria del interventor del Gobierno regional, quien advirtió de graves irregularidades, y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que recurrió el contrato ante la Fiscalía. Tan solo un mes después se detuvo a Koldo García y estalló el caso Delorne.

Santos Cerdán se mudó en 2018 a un piso en Madrid pagado por una empresa la trama

Hace un año, José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización, confesaba en laSexta que "no me he comprado ningún piso en Chamberí". La mayoría de ojos del PSOE se centraron en Díaz Ayuso, sin embargo, los conocedores de la implicación de Ábalos en la trama Koldo, que ya empezaba a colear, entraron en pánico. Ábalos estaba mostrando que su sucesor y amigo, Santos Cerdán, también estaba implicado. La reacción socialista fue el planteamiento de un ultimátum a Ábalos, por el que terminó en el Grupo Mixto, y el diseño de un cortafuegos en torno a Cerdán que se fracasó la semana pasada.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho, la pista estaba sobre el tablero. Según ha comprobado 'The Objective', el exsecretario de Organización del PSOE vive en un ático en el lujoso barrio de Chamberí (Madrid) valorado en casi un millón de euros y sus gastos los paga una de las empresas de la trama. El inmueble se encuentra en la calle Hilarión Eslava y cuenta con 150 metros cuadrados, entre los que se encuentra una amplia terraza.

De igual forma, el último informe de la UCO prueba las gestiones que Koldo García realizó en 2017 para que Servinabar se hiciera cargo de los gastos. "El apartamento lo coge Servinabar, ya te contaré", le dijo Koldo a Cerdán el 4 de septiembre de 2017 después de que el exsecretario de Organización le remitiese un enlace de Idealista con una oferta de alquiler en la calle Fernández de los Ríos.