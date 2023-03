Qué significa ‘moción de censura’: cuándo y quién puede proponerla

El martes 21 de marzo a las nueve horas de la mañana comienza el debate de la moción de censura presentada por Vox contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en la que se propone a Ramón Tamames.

Según ha informado Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, el debate se dará por concluido el miércoles 22 de marzo. Cabe destacar que esta moción fue registrada por los 52 diputados de Vox el pasado 27 de febrero en la Cámara Baja.

Se trata de la segunda moción de censura planteada por Vox en esta legislatura y la sexta que se debate y se somete a votación en el Congreso de los Diputados. Pero, ¿en qué consiste exactamente una moción de censura? ¿Cuándo y quién puede proponerla?

La moción de censura es una herramienta constitucional regulada en los artículos 113 y 114 de la Carta Magna que permite a los diputados exigir la responsabilidad política del Gobierno. Para que prospere, el Congreso debe retirar su confianza al Ejecutivo con mayoría absoluta. En este caso, el Gobierno deberá presentar su dimisión al rey y el candidato de la moción será investido, de manera automática, presidente, tras haber recibido la confianza de la Cámara. Acto seguido, el rey procederá a su nombramiento.

¿Cuántos diputados son necesarios para presentar una moción?

De acuerdo con el artículo 113.1. de la Constitución Española, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. De manera que es la Cámara Alta el órgano constitucional que tiene la potestad de presentar una moción de censura. Esta herramienta constitucional debe ser propuesta por, al menos, la décima parte de los diputados, es decir, 35 (el Congreso tiene 350).

Cabe destacar que la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación y, en los dos primeros días de dicho plazo, podrán presentarse mociones alternativas. Además, si el Congreso no aprobase la propuesta realizada por el conjunto de los representantes de la oposición, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

En este caso, Vox tiene 52 escaños, que han sido más que suficientes para registrar su moción ante la Mesa del Congreso. Tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos, dicha mesa debe admitirla a trámite y dar cuenta de su presentación al presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios.

¿Cómo será el discurso del candidato a la presidencia?

Tamames, exmilitante del PCE, es el primer candidato independiente que se presenta a una moción sin pertenecer a ningún partido. Además, tampoco tiene escaño en el Congreso, situación que recuerda a lo ocurrido con Pedro Sánchez en la moción de 2018 y con Antonio Hernández Mancha, de Alianza Popular, en la moción contra Felipe González en 1987.

El artículo 177 del reglamento del Congreso establece que la moción podrá ser presentada por uno de los diputados firmantes de la misma. De esta manera, antes de la intervención de Tamames, intervendrá el líder de Vox, Santiago Abascal, candidato en la anterior moción de censura, para presentar al candidato, sin límite de tiempo.

Tamames tampoco contará con límite de tiempo en sus intervenciones a fin de exponer el programa político del gobierno que pretende dar forma. En este caso, se da la peculiaridad de que el candidato se ha alejado de algunos postulados de Vox en lo relativo, por ejemplo, a la ilegalización de partidos independentistas por la que abogan los de Abascal o al cambio climático.

De hecho, el 7 de marzo de 2023, Tamames confesó en una entrevista con el diario El País que no defiende a Vox. De la misma manera, en RTVE alegó tener “dudas razonables” de que la moción vaya a prosperar.

Tras su intervención inicial, Tamames tendrá que hacer frente a aquellos grupos políticos que le repliquen.

¿Cómo será la réplica de los grupos parlamentarios?

La intervención de los grupos parlamentarios comenzará el martes por la tarde, en orden de menor a mayor representación. De esta forma empezará a intervenir el Grupo Mixto, al que seguirá EH-Bildu, el PNV, Ciudadanos, el Grupo Plural, ERC, Unidas Podemos, Vox, el PP y el PSOE. Además, cada grupo contará con un tiempo inicial de réplica al candidato de 30 minutos, y otros diez más para la contrarréplica.

En el caso de Feijóo, líder del PP, además de no intervenir, ha tomado la decisión de no asistir, algo que podría hacer en su condición de senador, al considerar que Vox no se ha tomado "en serio" a España con su moción, que ha calificado como un "circo" que solo servirá para dar "un balón de oxígeno" a Sánchez.

De hecho, hace algunas semanas, en una conversación telefónica, el senador trató de disuadir a Tamames de presentarse a la moción: "Si fueses mi padre, no te dejaría".

Por su parte, Pedro Sánchez tampoco tendrá límite de tiempo en su intervención. Se espera que haga una primera intervención tras Tamames y, posteriormente, tendrá la oportunidad de participar en cualquier momento de la moción para hacer las consideraciones que crea oportunas o replicar a los grupos.

¿Podría haber otra moción de censura en esta legislatura?

En el caso de que la moción quede rechazada, ninguno de sus signatarios podrá firmar otra durante el mismo periodo de sesiones que, en este caso, va hasta el mes de junio.

Además, el artículo 115 de la Constitución Española impide disolver las Cortes Generales y convocar elecciones y convocar elecciones en el momento en el que se esté tramitando una moción de censura.