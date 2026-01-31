Lo que se sabe del sobre que Aldama asegura que le entregó Delcy y desvelaría la presunta financiación ilegal del PSOE

Víctor de Aldama ha vuelto a desvelar datos que comprometerían al Gobierno, en este caso, un sobre con información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.. El empresario aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ese sobre le fue entregado por Delcy Rodríguez.

Tras meses insinuando su existencia en distintas entrevistas, Aldama afirmó finalmente en sede judicial que el sobre tiene sello de la petrolera estatal venezolana PDVSA y que guarda información de carácter sensible. Según explicó, trasladó al fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, que estaría dispuesto a concretar el contenido si se abría una vía de negociación con la Fiscalía, una posibilidad que por ahora ha sido descartada.

Un sobre confidencial y de origen oficial venezolano

Las imágenes del sobre, a las que han tenido acceso varios medios, muestran un sobre marrón, de tamaño similar a medio folio, claramente identificado como "confidencial". Esa advertencia aparece tanto en la parte frontal, en color rojo, como en la pegatina que sella la parte trasera.

El encabezado apunta a un documento oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En él figuran el escudo del país, el logotipo del Ministerio del Petróleo y el de PDVSA. El remitente sería Manuel Quevedo, entonces ministro del Petróleo, y la destinataria, Delcy Rodríguez, que en esas fechas ocupaba la vicepresidencia del país.

El sello del sobre sitúa su fecha en el 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas después del polémico viaje de Delcy Rodríguez a Madrid y su paso por el aeropuerto de Barajas, pese a tener prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones impuestas por la Unión Europea. Un episodio en el que, según distintas investigaciones, habrían intervenido el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Dudas sobre el destinatario final

En el sello de recepción aparece el nombre de Víctor González. Sin embargo, la UCO considera que podría tratarse de un error y que el destinatario real sería Víctor Gonzalo de Aldama, nombre completo del empresario. Una hipótesis que encajaría con su propia versión y con el hecho de que él mismo ha asegurado que el sobre existe y está en su poder.

Hasta ahora, los investigadores no han localizado físicamente el sobre en la causa. Lo que sí consta son conversaciones incautadas en las que un hombre de confianza de Aldama le envía una fotografía del mismo, lo que refuerza la tesis de que se trata de documentación especialmente delicada.

Un contenido que sigue sin aparecer

Aldama sostiene que el sobre contiene pruebas sobre una presunta financiación irregular del PSOE e incluso que podría afectar a las más altas instancias del Gobierno. Sin embargo, por el momento no hay confirmación judicial sobre el contenido ni constancia de que haya sido aportado a la causa.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene una postura de cautela. Tras su declaración, se le ha indicado que, si quiere que su versión sea valorada, debe entregar el sobre en el juzgado correspondiente y realizar una declaración voluntaria explicando su contenido. De momento, ese paso no se ha producido.

Así, el sobre sigue rodeado de incógnitas. Existe, según Aldama. Hay imágenes que lo acreditan. Pero la documentación que, según él, podría desvelar una presunta financiación ilegal del PSOE continúa sin aparecer. Y sin ese material, la Fiscalía no está dispuesta a abrir ningún tipo de negociación.