Lo que dijo Ayuso en 2024 que se ha hecho viral tras el 'caso Leire': "Sánchez se va a encerrar cinco días para ver cómo triturar a los jueces"

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron este miércoles a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una operación autorizada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dentro del llamado 'caso Leire Díez'.

Según confirmaron a Onda Cero fuentes jurídicas, estos requerimientos de información responden a una pieza separada del mismo caso tras la aparición de nuevos hechos que afectan directamente al PSOE. Según las informaciones, la trama habría utilizado a la "fontanera" Leire Díez para limpiar causas judiciales que salpicaban a los socialistas.

Organización para "desestabilizar" procedimientos judiciales

El auto dibuja una presunta organización criminal articulada desde el propio PSOE para intentar neutralizar investigaciones judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez. ¿Y cómo se neutralizaban? Según la resolución judicial, había pagos opacos, uso de la estructura de Ferraz, intento de soborno a fiscales y testigos, captación de información reservada de la Guardia Civil y utilización de periodistas y medios afines para desacreditar adversarios.

El magistrado sostiene que Santos Cerdán se encontraba al frente de dicha organización y que habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido". Además, explica que habría pactado una remuneración mensual de 4.000 euros para Díez con cargo a fondos del partido por sus labores de "desestabilizar" dichos procedimientos judiciales.

La carta a la ciudadanía de Sánchez

El juez señala que el "punto de inflexión" de dicha trama fue el periodo de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez. "Pocos días después" de que Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, Sánchez publicó la carta en la que "se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29 de abril, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento al respecto de su decisión", que finalmente fue que continuaba al frente del Ejecutivo.

En ese periodo de reflexión (el día 26) es cuando se habría producido una reunión entre Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset (empresario), Ion Antolín (responsable de comunicación) y Juan Manuel Serrano. "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según un mensaje intervenido y que el juez recoge en la resolución.

La comentada reacción de Ayuso

Un día después de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó unas declaraciones en el Foro Económico de 'El Norte de Castilla'. Ayuso la calificó de "lamentable", entre el "sentimentalismo y el chavismo", al considerarla "impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo".

Pero la cita que ha cobrado más protagonismo en las últimas horas, por su relación con la situación actual, ha sido en la que la presidenta regional vaticinaba lo que verdaderamente iba a suceder durante ese periodo de reflexión de Sánchez: "¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes".

En dicha intervención, Ayuso también lanzó una dura advertencia al presidente del Gobierno: "No se atreva a tocar al Poder Judicial" porque, para ella, Sánchez "cae o se mantiene a flote, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta".