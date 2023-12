El PSOE denunciará a Abascal y Vox ante la Fiscalía por sus palabras contra Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido muy criticado por sus palabras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que dijo que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies". Declaraciones que ha llevado al PSOE a querellarse contra él y contra su formación.

Según ha avanzado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, van a trasladar una "denuncia a la Fiscalía", previsiblemente este miércoles, para que "adopte las decisiones oportunas". "Creemos que el Código Penal es meridianamente claro en su artículo 510 en el que regula como delitos las conductas que fomenten públicamente el odio, la hostilidad y la discriminación o la violencia y que lesionen la dignidad de las personas", ha expuesto el socialista.

Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal

López se ha mostrado muy contundente en contra de estas declaraciones. "Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal", ha sentenciado.

¿Qué dijo Santiago Abascal?

El pasado domingo 10 de diciembre, el líder de Vox se mostró muy duro contra el presidente del Gobierno español durante una entrevista al diario argentino 'Clarín'. Dijo que "Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa" y lo calificó como "un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados y que tienen escrúpulos", ya que estos sí que se ponen "límites".

"Yo tengo unos límites morales, unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno", apuntó. Asimismo, recordó que el líder socialista "puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva".

Sin embargo, las palabras que han desencadenado las críticas y han llevado al PSOE a presentar la denuncia por, explican, incitar al odio son las siguientes: "Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies".

¿Qué dice el artículo del 510 del Código Penal?

El artículo 510 del Código Penal especifica que "serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".

Sin embargo, las penas previstas se impondrán en su mitad superior si "los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas", como ha sido el caso, ya que se ha difundido a través de un medio de comunicación.

Asimismo, el Código Penal dispone que "el juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos".

Y añade que "en los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo".