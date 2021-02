El PSOE carga contra la dirección del PP: "Casado lidera el partido de la corrupción"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este lunes explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado, sobre las acusaciones de su extesorero Luis Bárcenas porque, según ha denunciado, dirige el mismo PP "del dinero negro". Los socialistas solicitan al líder 'popular' que detalle con qué personas de la actual dirección del partido negoció Bárcenas y qué se le prometió a cambio de su silencio.

El "ese PP no existe" frente al "es el mismo partido"

Ábalos también ha recordado que el PP que dirige Casado "no es diferente, sino que es el mismo partido, el de los papeles de Bárcenas y de la 'caja B'". Estas declaraciones son la respuesta a lo explicado por el líder 'popular' esta mañana en 'Más de uno', donde ha afirmado que "El PP del que habla Bárcenas ya no existe porque no hay actualmente ningún implicado en la dirección".

Además, añadió que Bárcenas "es una persona que lleva mintiendo durante 10 años y cambiando de versión", por lo que "no tiene ninguna credibilidad". Niega haber hablado con el ex tesorero durante estos años, "está condenado por un tribunal y yo no trato con delincuentes".

Sin embargo, desde el PSOE, creen que es "urgente" que Casado dé explicaciones y le instan a que "dé la cara y hable de los tejemanejes que este PP que dirige se trae con su extesorero". Aun así, no ven necesario pedir la comparecencia de Casado en la comisión del Caso Kitchen, ya que no está directamente implicado.

Por contra, Pablo Casado sostenía esta mañana que está intentando responder a la opinión pública, a pesar de su desconocimiento del tema porque no estaba ni en la sede de Génova ni en un puesto de dirección durante esos años. "Yo no puedo hacerme responsable de lo que se hizo antes de que llegara a la presidencia del partido", espetó.

El PSOE exige "responsabilidad política"

Para Ábalos, no le resta responsabilidad política porque "la trama se desarrolló con el PP en el Gobierno", y quien lidera ahora el PP, un partido que "se sigue llamando igual", es Casado. Es más, ha añadido que si siempre manifiestan que "están muy orgullosos de toda la trayectoria del PP", es en ese nivel donde hay que apelar a esa responsabilidad política para dar cuentas de lo que las supuestas irregularidades señaladas por Bárcenas.

Casado cree que "la Fiscalía está detrás"

Asimismo, el popular deslizó la idea de que la Fiscalía está detrás de la filtración de la confesión de Bárcenas para perjudicar al PP en plena campaña electoral. Declaró que en abril, en plena campaña electoral salió lo de la destrucción de los discos duros del ex tesorero y en noviembre, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre comparecían ante el juez durante otra campaña electoral. Sin embargo, Pablo Casado denunció que el caso de los ERE del PSOE se cambió de fecha para que no coincidiese o que evite investigar sobre la gestión del Gobierno y de Illa de la pandemia del coronavirus.

Comenta que se trata de "una norma no escrita" y acusa a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de haber filtrado el escrito de Bárcenas para perjudicarles, "no es la primera vez que la Fiscalía arremete contra el PP en plena campaña electoral desde que esta señora está en la Fiscalía", recalcó.

El PSOE ha respondido a esto reprochando al líder del PP que pretenda "desviar" el fondo de la cuestión, que es "muy grave". "Apuntar a la Fiscalía es casi un tópico", ha añadido Ábalos. Según el ministro, Casado está usando la misma estrategia de Rajoy cuando decía que era "una trama contra el PP", al lanzar "cortinas de humo para poner el foco en todo menos en el PP".