DANA VALENCIA

El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario" de la "negligencia criminal" sufrida con la dana

"Mintió Mazón, mintió Feijóo y nos ha mentido el PP", ha dicho Montse Mínguez, que ha remarcado que no es un "error", sino un "patrón, la estrategia del engaño instalada en el PP".

Los mensajes entre Mazón y Feijóo de 20:08 a 23:29 horas la noche de la DANA: "Un puto desastre va a ser esto presi"

Servimedia

Madrid |

La portavoz del Comité Ejecutivo Federal del PSOE, Montse Mínguez.
La portavoz del Comité Ejecutivo Federal del PSOE, Montse Mínguez. | EFE/J.J. Guillén

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, acusó este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "mentir" a costa de 230 víctimas, lo que "le convierte en cómplice necesario de toda una negligencia criminal que hemos vivido en Valencia" con la dana de hace 14 meses.

Así lo afirmó ante los medios de comunicación durante una rueda de prensa en Lleida después de que Feijóo entregase algunos de los mensajes que intercambió con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre de 2024.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE consideró que "mintió Mazón, mintió Feijóo y nos ha mentido todo el Partido Popular", que llevan 14 meses "ovacionándose", 14 meses "aplaudiendo". Mínguez remarcó que "no es un error, no es un malentendido y no es un lapsus", sino que "es su patrón, la estrategia del engaño histórica instalada en el Partido Popular".

En este sentido, recordó que "Feijóo dijo que estaba informado en tiempo real y los WhatsApp demuestran que es mentira" y añadió que "dijo que no sabían nada de víctimas mortales y los WhatsApp demuestran que es mentira".

Por ello Mínguez remarcó que "mentir sobre la tragedia de las víctimas le inhabilita para liderar nada" y añadió que, "si Feijóo tuviera palabra, este año no se comía las uvas siendo el líder del Partido Popular".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer