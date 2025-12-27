El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario" de la "negligencia criminal" sufrida con la dana

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, acusó este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "mentir" a costa de 230 víctimas, lo que "le convierte en cómplice necesario de toda una negligencia criminal que hemos vivido en Valencia" con la dana de hace 14 meses.

Así lo afirmó ante los medios de comunicación durante una rueda de prensa en Lleida después de que Feijóo entregase algunos de los mensajes que intercambió con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre de 2024.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE consideró que "mintió Mazón, mintió Feijóo y nos ha mentido todo el Partido Popular", que llevan 14 meses "ovacionándose", 14 meses "aplaudiendo". Mínguez remarcó que "no es un error, no es un malentendido y no es un lapsus", sino que "es su patrón, la estrategia del engaño histórica instalada en el Partido Popular".

En este sentido, recordó que "Feijóo dijo que estaba informado en tiempo real y los WhatsApp demuestran que es mentira" y añadió que "dijo que no sabían nada de víctimas mortales y los WhatsApp demuestran que es mentira".

Por ello Mínguez remarcó que "mentir sobre la tragedia de las víctimas le inhabilita para liderar nada" y añadió que, "si Feijóo tuviera palabra, este año no se comía las uvas siendo el líder del Partido Popular".