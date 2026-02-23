Podemos plantea que los alumnos de universidades privadas superen un examen de la pública para obtener el título

La formación que lidera Ione Belarra propone que los alumnos de universidades privadas superen una prueba teórica elaborada por una universidad pública. De esta manera, una vez superados los planes de estudio para obtener un título oficial de Grado, Máster y Doctorado, tendrían que aprobar ese examen. La propuesta de Podemos se recoge en una enmienda al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU).

Cuenta Europa Press que la formación morada, en otra enmienda, insta a modificar la Ley de Universidades para que las administraciones públicas no puedan "financiar directa ni indirectamente a centros universitarios privados".

Proponen que no se pueda reconocer una universidad privada "salvo que, en el ejercicio anterior al de su reconocimiento, exista un 10% de solicitantes de plaza en los estudios de grado que, cumpliendo los requisitos académicos mínimos, no hayan obtenido la misma".

Prácticas externas sin transacciones económicas

La norma registrada por los socialistas en la Cámara Baja establece que las prácticas académicas externas del estudiantado universitario, cuando sean curriculares, no impliquen una transacción económica (bajo forma de precio o de donación) entre el centro de origen y el de destino.

La finalidad de esta medida es evitar que la mayor capacidad económica de determinadas instituciones de educación superior "pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario". Además, busca salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas.

El modelo FP

En el ámbito de la Formación Profesional existe un precedente similar, ya que la norma actual establece que "no se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa".

La proposición de ley del PSOE pretende extender esta medida también al ámbito de la educación universitaria, de forma que las universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas universitarias, sean de titularidad pública o privada, puedan establecer los acuerdos que estimen oportunos con las empresas, instituciones, entidades u organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que aseguren el acceso efectivo de todo el estudiantado universitario a la realización de las prácticas académicas externas en dichas empresas, instituciones, entidades u organismos.