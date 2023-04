Podemos admite preocupación porque Yolanda Díaz "no apueste rotundamente por la unidad" de la izquierda

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha expresado este lunes su preocupación porque Yolanda Díaz "no haya apostado de forma rotunda, incontrovertible" por la unidad de la izquierda progresista al referirse a unas declaraciones de la vicepresidenta segunda en las que asegura que no sería un fracaso que Podemos no se incorpore a Sumar.

Un día después de que Díaz lanzara su candidatura a las elecciones generales en ausencia de los morados, Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido, ha insistido en que es ella la que tiene que aclarar "si quiere ser la candidata de la unidad o solo de Sumar", al referirse a una entrevista que publica "El País", donde la vicepresidenta afirma que "en absoluto sería un fracaso" que las dos formaciones fueran por separado a las elecciones generales.

Para Podemos, ha subrayado, "la unidad es esencial para revalidar el Gobierno de España", y está en manos de Díaz armar ese proyecto de unidad, que es lo que quiere la gente progresista de este país.

Durante el acto de lanzamiento de su candidatura, la vicepresidenta segunda dejó claro que ella no aceptaba tutelas de nadie, refiriéndose indirectamente a Podemos, que no se siente "interpelado" por estas afirmaciones, ha dicho Fernández, insistiendo además en que a día de hoy no contemplan una ruptura y siguen apostando y con la mano tendida para llegar a un acuerdo con Sumar, que pase, en primer lugar, por firmar las primarias abiertas.