Iglesias responde a Yolanda Díaz: "Ir sin Podemos sería un error terrible"

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hablado sobre Sumar asegurando que "la unidad es más necesaria que nunca" por lo que, ha apuntado, "es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones" apartando "sentimientos personales" y "pullitas".

De esta forma ha declarado el antiguo cabezilla de la formación morada en una entrevista realizada en RAC1 donde analizó sobre el acto de Yolanda Díaz del domingo donde presentaba su nuevo proyecto político conocido como 'Sumar'. Para Iglesias, "hoy es uno de esos días en los que hace falta que el estómago no perturbe la cabeza".

Unidad "más necesaria que nunca"

Por otra parte, el exvicepresidente del Gobierno ha aseverado que "hay que reivindicar que la unidad es más necesaria que nunca, que es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones" ya que, afirma "esto va mucho más allá de los sentimientos personales y de las 'pullitas'".

Baile de hegemonía

A su vez, apunta que "los compañeros de Sumar" dicen "'mira, Podemos fue hegemónico en este espacio político durante mucho tiempo, pero ese tiempo se ha terminado'" y creen que "ahora es el momento de que sean otras tesis tácticas y digamos con una serie de objetivos programáticos que pueden ser diferentes, pero con básicamente el mismo programa, pero tiene que ser otro estilo el que sea hegemónico aquí".

Este cambio de rumbo en la izquierda, comenta, "es perfectamente legítimo y ojo, a lo mejor tienen razón, o sea, a lo mejor es verdad que el tiempo de Podemos como fuerza hegemónica de ese espacio político se terminó, y ahora pues la hegemonía la tienen que tener otros sectores que no van a decir las mismas cosas que Podemos, aunque tengan un programa parecido".

"Que lo decida la gente"

Según Pablo Iglesias, lo que Podemos estaría planteando actualmente "es como 'muy bien, pero entonces que lo decida la gente", cuando citaba a un artículo de El País donde apuntaba que "no se van a arriesgar a que Podemos tenga ahí un peso más de lo que la dirección de Sumar le quiere dar, que sería un peso residual".

La clave, enfatiza el exlíder de Podemos, es que ellos tienen que decidir si quieren ir con Podemos o no" y, añade, "está claro que Más País y Compromís no quieren, porque si no irían en las autonómicas y en las municipales de ahora y no quieren". Sin embargo, comenta, "hay otros sectores de Sumar que sí quieren", pero tiene la impresión que "después del acto de ayer y con las declaraciones que se han hecho, pues cada vez van posicionándose más en la lógica de mejor sin Podemos". Por último, agrega, "yo creo eso sería un error terrible, pero si es así es legítimo su planteamiento".