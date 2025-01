"Pilar, los van a filtrar", así reprochó Lastra a la fiscal investigada que le enviara los correos sobre el novio de Ayuso a García Ortiz

"Pilar, los van a filtrar. Es que se lo dije expresamente. Para qué le mandas los correos, Pilar, los van a filtrar". La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aseguró el pasado jueves ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado que "riñó" a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por enviarle al propio Álvaro García Ortiz los correos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En su declaración como testigo, a cuya transcripción ha tenido acceso Onda Cero, Lastra relató cómo ella no era partidaria de dar la confesión del novio de Ayuso en una nota de prensa y le propuso al fiscal general esperar al día siguiente. Por la mañana García Ortiz le envió un whatsapp en el que decía: "Ya tenemos la nota consensuada con Pilar y con Virna, que se dé cuanto antes...si tardamos, se impone un relato que no es cierto".

Lastra estaba enfadada porque se habían filtrado incluso datos que no aparecían en la denuncia y no tuvo dudas de que también el correo de confesión lo había filtrado la Fiscalía. "Según cogí el teléfono, le dije Álvaro [el fiscal general] ¿has filtrado la nota? Me dijo: 'Eso ahora no importa"

Así riñó a la fiscal investigada

Lastra explica que habló con Rodríguez, su subordinada inmediata. "Pilar me dice: 'Ya tengo los correos'. La riño o un poco y tal", señaló, indicando que fue entonces cuando Rodríguez le dijo: "Bueno, pues ya está ya tenemos los correos, ya se los he mandado al fiscal general".

Lastra aseguró además que la propia Rodríguez, investigada en la causa, puede corroborar lo que le dijo en ese momento. "Pilar, los van a filtrar. Es que se lo dije expresamente. Para qué le mandas los correos, Pilar, los van a filtrar. Pilar, haz el favor de no hacer nada más, nada más, como sé que trabaja hasta las tantas de la mañana en la sede de la Fiscalía, dije haz el favor de ir a tu casa, de descansar y a ver si podemos estar tranquilos esta noche y mañana ya vemos cómo hacemos esto, y esa fue la última conversación que he tenido con Pilar", detalló.

Cómo fue la conversación con el fiscal general

En su declaración como testigo, Lastra también relató cómo fue la conversación que tuvo con García Ortiz en un momento en el que se encontraba "un poco quemada con este asunto tanto por la conversación previa que había tenido" con el responsable de comunicación de la Fiscalía Superior de Madrid como "por la filtración" a algunos medios de los correos electrónicos de la defensa de González Amador y el fiscal.

"Según cogí el teléfono, le dije Álvaro (el fiscal general) ¿has filtrado la nota? Me dijo: 'Eso ahora no importa, tienes que publicar ahora mismo la nota de prensa'", detalló Lastra. Según su versión, le dijo entonces a García Ortiz que primero se iba a "leer despacio la nota" de prensa, porque todavía no había podido examinarla "en su integridad".

Lastra aseguró ante el juez que le dijo que "en principio" no estaba "de acuerdo" con la publicación de la misma. "Y corto la conversación, me pongo a mirar la nota de prensa que me había mandado (el responsable de comunicación de la Fiscalía de Madrid) que efectivamente coincidía con él, en que no me parecía que era la forma más adecuada de hacerlo", añadió.

Ningún protocolo para el borrado de mensajes en teléfonos

La fiscal superior de Madrid también fue preguntada sobre si conocía que existiera algún protocolo para el borrado de mensajes en los teléfonos utilizados por los fiscales. Cabe destacar que desde la Fiscalía General del Estado apuntaron que García Ortiz borró los mensajes contenidos en los días clave para la filtración sobre González Amador por protocolo de seguridad y protección de datos.

"Creo recordar que, respecto a comunicaciones de teléfonos, no hay ninguna, ninguna pauta, y respecto a los correos electrónicos, lo que se sugiere es que no se almacenen en las cuentas de correos electrónicos, los correos y que se vayan eliminando los correos que ya no es necesario mantener", sostuvo Lastra ante el Supremo.

Fue en ese punto cuando fue repreguntada sobre si ella había recibido alguna instrucción para ese borrado de mensajes. "Ya he dicho que no. (Yo) de hecho los tengo todos, como ven", añadió.

Lastra también fue abordada sobre si hay alguna normativa que regule el cambio de teléfonos en el seno de la Fiscalía. "Si cambias de terminal toda la información cómo va asociada a un login, se cambia toda la información, o sea que yo he cambiado de terminal, pero sigo teniendo, desde que soy fiscal superior de Madrid, toda la información, la misma información, aunque haya cambiado creo que 2 veces de terminal", reconoció.