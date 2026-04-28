Pérez de los Cobos no recuerda operaciones con fondos reservados sobre el caso Kitchen y descarta irregularidades

El coronel jubilado de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha asegurado este martes que no recuerda que la operación Kitchen apareciera en los documentos de los fondos reservados del Ministerio del Interior, si bien ha argumentado que "el listado de operaciones" que llegaba mensualmente llegaba "al centenar o a los dos centenares".

Pérez de los Cobos ha comparecido en calidad de testigo en el juicio de la Audiencia Nacional para explicar su conocimiento del uso de los fondos reservados, dado que en la época en la que tuvo lugar la presunta operación Kitchen era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, a cargo de los mismos.

Nunca detectó "ninguna irregularidad"

El coronel jubilado ha señalado que "nunca" detectó "ninguna irregularidad" y que utilizó "las facultades de control que establece la ley y la orden" de control de fondos reservados, durante su declaración en el juicio que investiga un presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior de su Gobierno para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del partido en la época en la que se investigaba judicialmente la caja B del PP.

Estos gastos "no están sujetos al control general del resto de gastos del Presupuesto General del Estado", sino que se establece un tipo de control que "salvaguarda la condición de secreto que tiene la finalidad última en la que se emplean estos fondos", ha explicado.

Asimismo, ha relatado que en los documentos de control se establecen conceptos genéricos "como el pago a colaboradores, así en plural". "Puede haber una operación en la que haya 25 colaboradores y a la Secretaría de Estado lo que llega es el global de lo consumido en el mes anterior en cuanto a pago a colaboradores de la operación", ha precisado.

Pérez de los Cobos ha indicado que "nunca" llegaron al gabinete 'recibís' de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas acusado en esta causa, y que tampoco recuerda ningún gasto nominativo de Enrique García Castaño, quien era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y llegó a estar acusado en el juicio, aunque la causa se archivó para él por motivos médicos.