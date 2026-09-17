Pepe Álvarez (UGT) carga contra Vivas y las comunidades por los menores de Ceuta: "Es un verdadero escándalo"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha compartido su desagrado con la gestión de la situación de los menores que permanecen en Ceuta y ha señalado tanto al Gobierno de la ciudad autónoma como a las comunidades autónomas por no haber dado una respuesta suficiente para su acogida.

"Lo que me parece un verdadero escándalo es que ni el Gobierno de Ceuta, que es el responsable y es el que tiene la obligación frente a los menores porque son sus competencias, ni las comunidades autónomas en España tengamos capacidad para que esas personas puedan ser acogidas en nuestro país", ha afirmado.

Álvarez defiende que España dispone de capacidad para atender a estos menores: "Niñas, niños que podríamos acoger sin ningún tipo de problema. A mí eso me parece un escándalo. España tiene que cumplir la legislación española, la europea y la internacional", ha insistido.

"Deberían hablar menos y hacer más"

"Los menores que han entrado a nuestro país tienen que hacerse el proceso de filiación, el proceso de ver el país de origen, si tienen una familia, que sea su familia la que quiera acogerlos, y contar también con las propias opiniones de esos menores", ha señalado.

Álvarez ha criticado además la politización de la crisis y ha considerado que esta dificulta tanto ofrecer un trato digno a los migrantes como recuperar la normalidad en la ciudad autónoma. A su juicio, los propios ceutíes están sufriendo las consecuencias de una situación que se prolonga en el tiempo.

"Quien está, aparte de estas personas, pagando las consecuencias de esta situación son los ciudadanos y las ciudadanas de Ceuta, que no pueden continuar con esta situación", ha advertido.

Por ello, ha reclamado una actuación coordinada de las distintas administraciones: "El Gobierno de la ciudad de Ceuta, el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas deberían hablar menos y hacer más, porque eso para España no es un problema".

"Hay que agilizar la filiación y hay que hacer lo que se hace siempre: aquellas personas que no tengan derecho al asilo y se conozca el país del que vienen, retornarlas a su país", ha explicado.

El secretario general de UGT ha calificado el proceso de "desesperante", especialmente para los habitantes de Ceuta, y ha reclamado que se habiliten las infraestructuras necesarias para acoger y gestionar la situación de quienes permanecen en la ciudad.