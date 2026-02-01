Pedro Sánchez garantiza la revalorización de las pensiones "con o sin el PP"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que las pensiones se van a revalorizar "con o sin el PP", después de que el Congreso tumbara el pasado martes, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, la medida que autorizaba esa subida que estaba incluía en un decreto ómnibus junto con otras muchas medidas que no compartían.

"Yo les digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos siete años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España. Ese compromiso lo vamos a cumplir", ha afirmado Sánchez.

Sánchez ha criticado la posición del PP, que "ha votado que no a revalorizar las pensiones" conforme al IPC este año 2026. "Dicen que han metido otras cosas dentro del real decreto ley. ¿Y qué problema tienen con su aumento, que es lo que venía dentro del real decreto ley? ¿O con el bono social eléctrico? ¿O con el anticipo ayudas a ayuntamientos afectados por la dana de Valencia?", ha cuestionado.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que cuando el PP estuvo al frente del Gobierno "cuatro años congelaron las pensiones" y sólo las revalorizaron conforme al IPC "porque el IPC subía al 0,25%".

Compromiso firme del Gobierno con la posición del PP

Sánchez ha contrastado el compromiso firme del Gobierno con la posición del PP, que "cuando les dicen que hay que votar y apostar por un aumento del 5% del PIB para gasto en Defensa, que es lo que le pide el presidente estadounidense a todos los países de la OTAN y que nosotros hemos dicho que no, precisamente porque supondría el recorte más de políticas del Estado del bienestar, bien que dicen que sí".

"Nada tiene que ver, nada tiene que ver con eso", ha concluido el presidente del Gobierno.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, pidió este sábado a Pedro Sánchez que deje de utilizar a los pensionistas "como rehenes" e instó al Gobierno a que "de manera urgente" lleve al Consejo de Ministros un real decreto ley nuevo "con única y exclusivamente" la revalorización de las pensiones.

Gamarra dejó claro que el PP "está a favor de la revalorización de las pensiones" pero que el decreto 'ómnibus' presentado por el Gobierno mezclaba otras iniciativas en un mismo paquete con las que los 'populares' "no pueden estar de acuerdo".

Así justificaba el rechazo al decreto presentado por el Gobierno porque "la revalorización de las pensiones estaba sujeta a que, por ejemplo, el okupa pueda permanecer en una vivienda, es decir, en protegerle".