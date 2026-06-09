Pedro Sánchez asegura que el modelo económico español "funciona" y desafía a "las derechas": "Ahora, que vengan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra "las derechas" tras publicar un tuit en el que cita un informe de Goldman Sachs -una institución financiera de análisis de mercado- que asegura que "la economía española crece tres veces más que la zona euro". "Ahora que vengan las derechas a hablarnos de las virtudes del 5%", ha espetado.

El líder del Ejecutivo, además, ha resaltado una parte del informe que señala que la clave de esto es no aumentar el gasto en defensa, lo que califica como una "razón clave" y que ha servido para que España mantenga su "credibilidad" en los mercados financieros y sea "el único de los cuatro grandes de la UE" que reducirá la deuda sobre el PIB "en los próximos tres años".

Más crecimiento, más estabilidad fiscal y más Estado del Bienestar

De esta manera, el líder socialista ha sacado pecho del acuerdo alcanzado con la OTAN de no aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, tal y como exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y como han empezado a hacer varios de los países de la Alianza Atlántica bajo la amenaza de los conflictos que hay en estos momentos y la idea de que el orden mundial está en riesgo y hay que invertir más en seguridad.

"Más crecimiento, más estabilidad fiscal y más Estado del Bienestar; nuestro modelo funciona", ha sentenciado el líder del Ejecutivo. Unos datos que contrastan, por ejemplo, con los de la vivienda, a los que Sánchez no hace referencia cuando se han conocido los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE) el primer trimestre de 2026.

Según este citado organismo, el precio de la vivienda se encareció un 12,9 % en el primer trimestre de 2026, encadenando 44 trimestres al alza y los cinco últimos con aumentos superiores al 12 %. Cabe recordar que el año pasado, el precio de la vivienda se encareció, de media, un 12,7%.

Qué dice el informe de Goldman Sachs

Según el estudio de Goldman Sachs, la economía española superará a la de la zona euro en su conjunto este año gracias a una mayor productividad laboral y una situación fiscal cada vez más sólida. Se prevé que España sea la cuarta economía más grande de la zona euro, con un crecimiento interanual del 2,1%, lo que triplica el aumento previsto del 0,7% para la zona euro.

Estos buenos números se obtienen gracias a que la tasa de paro está en su nivel más bajo desde 2008 y la de empleo "en máximos históricos", la productividad crece más rápido que la de las tres principales economías de la UE -Alemania, Francia e Italia- y que "los bonos del Estado español, a diferencia de los de otras naciones europeas, se han mantenido relativamente estables en medio de la escalada de los precios de la energía".