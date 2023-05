Pedro Sánchez acusa al PP de "utilizar siempre el argumento de ETA"

Pedro Sánchez ha comparecido en un mitin en Vitoria ante 1000 militantes y simpatizantes socialistas y ha modificado su discurso respecto a las listas de EH Bildu de cara a las elecciones municipales. Si el pasado viernes las calificaba como "legales pero no decentes", hoy ha mirado a la derecha y ha criticado que utilicen a la banda terrorista ETA como argumento.

"Cada vez que la derecha no ha tenido nada que ofrecer a España y a los españoles y cada vez que dan por perdidas las elecciones que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, el de ETA. No falla", ha señalado el presidente que lo ha ilustrado con las respuestas del PP en la que en su opinión, siempre aparece el mismo argumento: "Utilizar siempre el mismo argumento: ETA, ¿Qué dicen ante la reforma laboral? ETA. ¿Ante la revalorización de las pensiones? ETA. Siempre utilizan a ETA porque no tiene nada que ofrecer a los españoles".

Medidas para pacientes con cáncer

Por otro lado, Sánchez ha anunciado que este martes aprobará la flexibilización de las condiciones de los trabajadores con discapacidad igual o mayor al 45% para que puedan acogerse a la jubilación anticipada. Para ello, reducirá el periodo de cotización de 15 a 5 años para poder solicitar la jubilación anticipada.

También se ha referido a los pacientes de cáncer que sufren discriminación porque no existía el derecho al olvido y tenían dificultades para suscribir una hipoteca o firmar un seguro. El pasado sábado en Sevilla anunció que en julio será una realidad este derecho al olvido oncológico.

Hoy ha sumado un matiz: estos enfermos que han sufrido cáncer tienen actualmente que renovar el carnet de conducir cada tes años, no cada diez. El Gobierno va a eliminar esa discriminación de los tres años, y lo va a hacer realidad esta semana mediante una orden ministerial que no necesita pasar por el Parlamento.