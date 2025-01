El peaje de Sánchez por no someterse a la cuestión de confianza que exige Junts: adiós a las reuniones mensuales

La Mesa del Congreso tiene previsto reunirse este jueves para decidir, entre otros temas, si finalmente admite o no a trámite la iniciativa de Junts para que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza.

El partido de Puigdemont registró la propuesta el pasado 9 de diciembre, pero el PSOE y Sumar hicieron uso de su mayoría en el órgano rector de la Cámara para posponer la decisión sobre la tramitación de la proposición no de ley. Aunque los letrados del Congreso no apreciaron ningún obstáculo legal para debatirla, lo más probable es que el PSOE y Sumar utilicen su mayoría en la Mesa para vetarla.

Tras estudiar la iniciativa, los letrados señalaron que al tratarse de una proposición no de ley sin efectos jurídicos, no obliga al Gobierno a cumplirla. Asimismo, insistieron en que, conforme a la Constitución, la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno.

La negativa de PSOE y Sumar a tramitar la iniciativa de Junts podría agrandar la brecha en las negociaciones entre el Gobierno y los de Puigdemont. Junts ya ha advertido en varias ocasiones que si la medida no prospera, romperá el diálogo con el Gobierno.

La reformulación como tercera vía

Aunque el Gobierno no se descarta pedir a Junts la reformulación de texto, a priori lo más probable es que PSOE y Sumar hagan valer su mayoría para impedir la tramitación de la proposición no de ley

Desde el ala socialista del Gobierno abogan por tumbar la propuesta de Junts para porque consideran que el debate no tiene sentido e insisten en que la prerrogativa para presentar una moción de confianza la tiene en exclusiva el presidente del Gobierno. De hecho, uno de los ministros indicaba que se trata de una propuesta "extemporánea".

No obstante, en las últimas horas el Ejecutivo habría intentado "salvar los muebles" con una negociación 'in extremis' para tratar lograr un acuerdo con los independentistas.

Ruptura total del diálogo

La amenaza de Puigdemont a romper puentes con el Gobierno puede pasar por suspender las reuniones mensuales que mantienen en Suiza, según publica 'El Mundo'. Una ruptura tan abrupta de la interlocución daría al traste con el propósito de Moncloa de sacar delante los Presupuestos Generales del Estado para 2025, ya que el apoyo de Junts es fundamental. Al respecto, fuentes del Ejecutivo recuerdan que, pese a que quieren nuevas cuentas, se puede gobernar con presupuestos prorrogados.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha compartido su deseo de que, independientemente de si la Mesa del Congreso decide este jueves no tramitar la iniciativa de Junts, los de Carles Puigdemont no rompan los puentes con el Ejecutivo y sigan abiertos a negociar norma a norma.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, el ministro socialista ha esgrimido que desconoce si la Mesa del Congreso decidirá tramitar o no la proposición no de ley de Junts para que el jefe del Gobierno se someta a cuestión de confianza, y ha dicho que en cualquier caso seguirán "en la voluntad de acuerdo" y esperando que los de Puigdemont no lleven a cabo una ruptura definitiva.

"Espero que todo se mantenga, lógicamente, y que ante una situación determinada que ellos han pedido, un debate sobre una cuestión de confianza (...) esto no sea una situación que lleve consigo a que todo lo que se ha construido y lo que podemos construir en el futuro pues no se lleve a cabo", ha explicado el titular de Política Territorial, tras recordar que la prerrogativa de la cuestión de confianza es del presidente.

Por ello, al margen de la decisión que tome este jueves la Mesa del Congreso, el Ejecutivo va a mantener su política de negociaciones "al máximo" porque "eso fue lo que votaron los ciudadanos de nuestro país, el que no hubiese mayorías absolutas y que por tanto el diálogo imperase".

Junts se reúne el viernes en Bruselas

Por su parte, Puigdemont ha convocado este viernes a los miembros de la permanente de su partido para analizar la decisión que tome el jueves la Mesa del Congreso sobre la iniciativa, un encuentro que marcará el futuro de la legislatura.