El Partido Popular estudia llevar a Bruselas la polémica de la elección de los vocales del CGPJ

El Partido Popular estudia llevar a Bruselas la polémica de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras las declaraciones que realizó el jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en las que aseguró que en una democracia como la nuestra, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos.

Tres eurodiputados del Partido Popular han registrado una pregunta a la Comisión Europea (CE) para saber si comparte la tesis del ministro. Las declaraciones de Bolaños han alejado aún más la posibilidad de que el PP y el PSOE llegasen a un acuerdo para la renovación del CGPJ, una cuestión a la que se ha referido el líder popular, Pablo Casado, que ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llegar a un acuerdo el mismo lunes, el día de la apertura del año judicial, pero con su propuesta.

La única condición es que los jueces elijan a los jueces

"El mismo lunes, en la apertura del curso judicial, podemos pactar la renovación de los órganos constitucionales si el PSOE cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa", ha comentado Casado durante su intervención en el acto de inicio del curso político del PP andaluz celebrado en Alhaurín el Grande (Málaga).

Además, el líder de la oposición ha remarcado que "la pelota está en el tejado" de los socialistas y considera que "no es mucho pedir", ya que "la única condición es que los jueces elijan a los jueces".

Asimismo, Pablo Casado ha negado que sea el PP el que está bloqueando la renovación del CGPJ, "me da igual lo que hicieran en el pasado el PSOE y el PP, yo estoy aquí para defender mis principios, mis compromisos con los afiliados que me eligieron y mi programa electoral y no tengo por qué traicionarlos porque un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo".

No es verdad que los políticos no elijamos a los políticos

Por otra parte, Casado ha desmentido las palabras de Bolaños, diciendo que "no es verdad" que los jueces no puedan elegir a los jueces porque, según le ha recordado: "no es verdad que los políticos no elijamos a los políticos, pues si no ¿quién elige a los ministros?, un político, y ¿a (Pedro) Sánchez?, los diputados".

El líder de los populares ha criticado a Sánchez por rechazar su propuesta porque sostiene que "quiere mandar sobre los jueces", al contrario que él, que según aclara no quiere interferir en la independencia judicial porque es "un demócrata" . Además, ha rememorado las palabras del propio Sánchez antes de comenzar su legislatura en las que decía que su compromiso era "primar la independencia judicial siempre" y que no estaba de acuerdo con que los políticos elijan a los jueces.