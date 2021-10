Pandora Papers: Xavier García Albiol recibió en 2005 el poder para gestionar una sociedad en Belice

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y expresidente del Partido Popular catalán, recibió en 2005 un poder general para gestionar una sociedad en Belice, un paraíso fiscal, a través de una firma de Andorra, según ha informado La Sexta. La sociedad estuvo abierta desde esas fechas, en las que Albiol ya era un alto cargo del PP en Cataluña, hasta el 9 de diciembre de 2015, cuando el popular perdió la alcaldía de la ciudad.

Según estas informaciones publicadas en el marco de los Pandora Papers -la investigación que están llevando a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que han participado La Sexta y El País-, García Albiol recibió el documento para gestionar una sociedad llamada Luverne International, que fue registrada el 1 de enero de 2005 a través del despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los catorce bufetes que están siendo objetos de esta investigación.

Además, los dos directores que aparecen en esta sociedad son Edgardo E. Díaz y Myrna Navarro, dos de los nombres que aparecen de forma recurrente en la documentación de esta firma dedicada a la creación de empresas offshore, indica La Sexta.

Por otra parte, una consultora de Andorra creada por la firma bancaria Andbank llamada Afsi aparece en estos papeles como firma intermediaria, a la que Alcogal envía la documentación en relación a la sociedad Luverne International. Además, Afsi también se puede encontrar en otras sociedades offshore de estos Pandora Papers, como la empresa vinculada a Pep Guardiola.

Albiol aparece registrado con su nombre completo y DNI

La sociedad vinculada a Xavier García Albiol fue creada con 50.000 acciones, que se dividieron entre dos accionistas al 50%. Según las investigaciones, estas acciones eran al portador, por lo que no hay constancia pública de su titularidad, y fueron emitidos el 31 de marzo de 2005. Sin embargo, se ha podido saber que la emisión de estos títulos fue tan solo una semana antes del poder general firmado a favor del expresidente del Partido Popular catalán, que aparece registrado con su nombre completo y su DNI.

Además, el 7 de abril de 2005, los directores de la sociedad resolvieron entregar el documento "con las más amplias facultades" a favor de Albiol, todo ello ante un notario de Panamá. Gracias a este poder, que consta de 23 puntos, García Albiol tenía la potestad de hacer prácticamente lo que quisiera en la sociedad, como administrar todos sus bienes, abrir cuentas corrientes en su nombre, tomar créditos o préstamos. Sin embargo, no se sabe si finalmente Albiol llegó a utilizar estos poderes y en qué medida.

No he cobrado ni un euro

En el marco de esta investigación, La Sexta y El País han contactado con el alcalde de Badalona para conocer su versión de los hechos y, tras mostrar su sorpresa en el primer momento, García Albiol terminó reconociendo la existencia de este poder y ha confirmado que unos conocidos de su entorno familiar se lo ofrecieron y él lo aceptó.

Además, aclara que el objetivo de esta empresa era realizar negocios en Centroamérica, pero finalmente nunca ocurrieron. Asimismo, Albiol sostiene que no obtuvo rendimientos de Luverne International: "No he cobrado ni un euro", dice. Por otro lado, Albiol ha evitado aclarar quién estaba en la sociedad o quiénes eran los accionistas.