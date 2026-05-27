Pablo Pombo, sobre la carta a la ciudadanía de Sánchez: "Fueron cinco días de planificación de obstrucción a la Justicia"

"Vivimos un escándalo semana tras semana", así se ha pronunciado Pablo Pombo en Por fin justo el día en el que la UCO ha registrado la sede del PSOE en Ferraz en el marco de la investigación del caso Leire Díez. "Es un espanto, todo huele a podrido, el paisaje de la democracia española es absolutamente insalubre", ha añadido.

Tras una semana convulsa tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el informe de la UCO sobre Begoña Gómez que señala "irregularidades" en el software de la cátedra de la Universidad Complutense, ahora se suma el registro en Ferraz.

Es por ello que Pombo lo tiene claro: "Siempre he defendido la impresión de que los cinco días de reflexión de Sánchez fueron cinco jornadas de planificación en las que pudo diseñarse una planificación de obstrucción de la Justicia".

Operaciones propias de los "enemigos de la democracia"

Esto se habría organizado de tal manera que se habrían puesto "en el punto de mira unos servicios públicos" para que "unos presuntos sicarios disparasen contra todo aquel que quisiese que se hiciese justicia frente a la injusticia". Así las cosas, Pombo ha calificado estas operaciones como algo propio de "los enemigos de la democracia", en una clara alusión al presidente del Gobierno.

Pombo también ha puesto el foco en los socios del Gobierno, que hicieron posible una legislatura "estéril y amarga", pero que ahora tiene "serias dudas" de que apoyen una moción de censura, al tiempo que ha mostrado "absoluta certeza" sobre que "España necesita unas elecciones cuanto antes". "Todo lo que sea retrasarlas es envenenar aún más la democracia", ha sentenciado.

Sánchez se pronuncia por primera vez sobre la actualidad política

Pedro Sánchez ha hablado por primera vez sobre todos estos asuntos en una rueda de prensa desde Roma mientras hacía una visita oficial al papa León XIV. Ha reconocido la "gravedad" del caso Leire Díez, pero ha defendido que no es "un registro" y que el partido tomó las decisiones pertinentes hace un año, aunque mantiene la "total colaboración con la Justicia".

Sobre la imputación de Zapatero, el líder del Ejecutivo ha trasladado todo su apoyo al exlíder socialista, así como el respeto a la presunción de inocencia, y que "después de lo que he leído y podido compartir con personas que saben mucho más de derecho que yo, no hay motivos para cambiar de posición".

Para finalizar, ha reflexionado sobre la "estabilidad" necesaria para gobernar un país y lograr los objetivos, al contrario que en otros países, donde ha habido muchos primeros ministros desde que él es presidente. Por ello, ha rechazado convocar elecciones porque no es el interés de los ciudadanos.