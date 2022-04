Pablo Iglesias advierte a Yolanda Díaz sobre los planes de Sánchez para un Gobierno de coalición: "En política no hay que confiar"

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias atestiguó este martes que no se cree la promesa tácita que hizo el lunes el presidente, Pedro Sánchez, de un gobierno de coalición con el espacio de Yolanda Díaz al diagnosticar que sólo cabe esa posibilidad o la de un Ejecutivo del PP y Vox.

Lo hizo en la presentación en Madrid del libro 'Verdades a la cara', resultado de una serie de entrevistas suyas con el periodista Aitor Riveiro, cuando, en referencia a esas palabras de Sánchez, reiteró su tesis de que "en política no hay que confiar en la palabra de nadie" y recordó que a él el presidente ya le prometió un gobierno de coalición tras las elecciones de abril de 2019 y luego lo convirtió en uno "de colaboración" y terminó repitiendo los comicios.

Yolanda Díaz existe "gracias a Podemos"

"Si hay alguien que piensa que el PSOE no va a intentar, si dan los números, tener un gobierno en solitario, es que no sabe de política", sentenció, antes de reivindicar, como otras veces, que fueron los dirigentes de Podemos "más atacados, los más criminalizados", los que "contra el criterio de toda la progresía mediática", se empeñaron en "gobernar, gobernar o gobernar", y que "el resultado de eso es que existe Yolanda Díaz", porque "si no hubiera sido ministra, no tendríamos lo que ahora tenemos".

Ahora, diagnosticó que "la voluntad de destruir Podemos sigue intacta", porque "una de las claves para dejar herida de muerte a la izquierda es destruir Podemos", y vislumbró una muestra de ello en presentar la situación como "Yolanda Díaz, muy bien; Podemos, muy mal".

"Ese relato se ha empezado a construir", atisbó, asegurando que "Podemos representa una serie de garantías" y, aun concediendo que Díaz "puede llevar muchísimo más lejos a nuestro espacio político", alertó contra quienes supuestamente querrían ofrecer a la vicepresidenta "que hay un camino libre de las presiones, de la mala prensa, de las dificultades que implica ser de Podemos".