Pablo Casado acudirá a la manifestación en Colón en contra los indultos a los presos del "procés"

El Partido Popular ya había expresado su apoyo a la manifestación convocada para el 13 de abril en contra del indulto que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende otorgar a los condenados por el procés, aunque la asistencia de su presidente, Pablo Casado, todavía no estaba confirmada.

Según ha anunciado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, el popular Pablo Casado estará presente en la concentración, junto a los otros dos partidos de la derecha, Ciudadanos y Vox.

Egea ha comentado que "todas las iniciativas pacíficas y cívicas van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente, hasta la última fila. Casado estuvo en la manifestación contra la ley Celáá y estará presente en estas iniciativas en contra de los indultos".

El PP niega que sea una reedición de 'la foto de Colón'

El PP ha negado que con la presencia de Casado en la manifestación se esté procediendo a una reedición de la llamada 'foto de Colón', "yo lo que temo es que se repita la foto de Bildu con Adriana Lastra y el Partido Socialista, esta foto sí me da miedo, me incomoda la foto de un presidente del Gobierno firmando los indultos, que tiene un Gobierno de coalición con la izquierda radical, esas son las fotos que me preocupan", ha apuntado Egea.

Los indultos son "un pago político"

Asimismo, el secretario general ha criticado que no se trata de un indulto, sino de "un pago político" porque considera que "si Sánchez tuviera hoy mayoría absoluta no tendríamos indultos. Sánchez reescribe la sentencia para comprar dos años más de legislatura gracias a los socios a los que pretende indultar". Por lo que alega que esta medida de gracia es un "pegamento" para el "Gobierno Frankestein".

¿Dónde y cuándo es la manifestación?

La plataforma creada por la ex presidenta de UPyD, Rosa Díez, Unión 78 ha convocado esta concentración "en defensa de la democracia", que se celebrará el domingo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid a las 12.00 horas.

Además, los convocantes han pedido a los asistentes que tengan en cuenta "todas las medidas anticovid, respetando la distancia social y portando mascarilla en todo momento".