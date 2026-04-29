Óscar Puente explica por qué no hubo ministros del PSOE durante la votación de la prórroga de alquileres: "Conviene informarse"

El pasado martes tuvo lugar en el Congreso la votación del real decreto ley que permitiría a los inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en aquellos contratos de alquiler que vencían antes del 31 de diciembre de 2027. Una propuesta que no salió adelante debido a los votos en contra de PP, Vox y Junts.

El ministro de transportes Óscar Puente, mediante su red social favorita, X, ha respondido a las críticas acerca de la ausencia de los ministros socialistas durante la votación de este decreto ley sobre la vivienda, "la primera preocupación de los españoles según el CIS".

En la propia publicación de Puente, este afirma que "solo hay dos ministros socialistas con derecho a voto. Uno es Félix Bolaños y el otro soy yo. Félix estaba enterrando a su padre. Y yo en Chipre en Consejo de Ministros Europeos. Ningún otro acude a debates o votaciones los martes. Pero los finos analistas hacen este tipo de cábalas".

A pesar de no haber estado presente, el ministro de transportes ejerció su derecho a voto mediante vía telemática. Ante la acusación de un usuario de X sobre haber priorizado este acto en Chipre a la votación del decreto ley sobre la prórroga de los alquileres, Puente ha sentenciado: "votar he votado, ignorante. Existe el voto telemático".

También ha tenido tiempo de responder a una de las críticas centradas en la ausencia del ministro responsable de la cartera del asunto del debate. "El Ministro, Ministra en este caso, estaba en el Senado pues había sido interpelada por el PP. ¿No cree que con tanta información disponible conviene informarse antes de hablar?".