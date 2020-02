Javier Ortega Smith aseguró en una entrevista en octubre que las jóvenes de las Trece Rosas -que fueron fusiladas por el régimen franquista- "torturaban, asesinaban y violaban vilmente" en las checas de Madrid.

El dirigente de Vox ha dicho en el Congreso que se reafirmará en sus declaraciones en el acto de conciliación que tiene en un juzgado de Madrid tras la denuncia presentada por una asociación de las jóvenes fusiladas y por sobrinos de Dolores Conesa, una de las Trece Rosas.

Le piden 10.000 euros si no se retracta y es condenado. Sobre este tema, ha dicho que "menos mal que no se me ha pedido que se me condene a trabajos forzosos o linchamiento en plaza pública", y que los "sectarios y totalitarios" intentan que no haya discrepantes y que no se pueda criticar a "ideologías totalitarias" como el comunismo.

Ortega Smith se defenderá reivindicando su "derecho al pensamiento libre" y a "poder juzgar nuestra historia como creamos conveniente". Por tanto, indicó que rechazará "todo lo que se considere el pensamiento único" y que relacionó con el "desgraciado consenso progre entre PSOE, PP, Ciudadanos y todos los demás de la memoria histórica".

