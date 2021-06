Los nueve condenados por el "procés" salen de prisión tras ser indultados

Los nueve presos independentistas condenados en el juicio del 'procés catalán' han abandonado sus respectivas prisiones este miércoles. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn han sido excarcelados después de que el Gobierno aprobara la concesión del indulto el martes en Consejo de Ministros.

Así lo ha exigido también este miércoles la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha dirigido un escrito a las distintas cárceles donde se encontraban recluidos los políticos para que se excarcele a los condenados.

En concreto, este mandamiento de libertad ordenaba a los directores de los centros penitenciarios de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y Wad-Ras de Barcelona la "inmediata libertad" de los presos.

Miembros del Govern han recibido a los indultados a su salida de prisión

La primera en abandonar la prisión de Wad Ras ha sido Carme Forcadell que, entre abrazos y aplausos, ha sido recibida por diputados ERC, JxCat y CUP, así como por la presidenta Parlament, Laura Borràs. "La alegría será completa cuando acabe la represión y puedan volver los exiliados", ha declarado la expresidenta del Parlamento de Cataluña, aunque ha admitido que esta es "una pequeña victoria que hemos de usar para conseguir la gran victoria".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y varios consellers del Govern y dirigentes de los partidos independentistas han recibido a los presos este mediodía tras su salida del centro penitenciario de Lledoners, donde le esperaban cientos de personas entre gritos de "independencia" y "1 de octubre, ni olvido ni perdón".

Dolors Bassa ha sido la última presa independentista en salir de la cárcel tras los indultos, acompañada también de diputados y consejeros del Govern, como Laura Vilagrà, Teresa Jordà y Lourdes Ciuró y la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas. "Nuestros ideales de autodeterminación son los mismos", ha admitido, añadiendo que "los indultos son el primer paso que nos obligan a utilizar la política y no la justicia".

A pesar de esta recepción de algunos miembros del Govern, la 'consellera' de Justicia, Lourdes Ciuró, ha aclarado que este miércoles no se realizará ningún acto oficial a los líderes independentistas indultados por motivos familiares de estos.

Jordi Cuixart: "No existe el indulto que haga callar al pueblo de Cataluña"

A su salida, los presos de Lledoners han comparecido ante la prensa, donde Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, ha asegurado que "los catalanes nos hemos de sentir orgullosos de lo que hemos hecho" y que ha recordado a Carles Puigdemont y el resto de los fugados. "Es un día para no renunciar, la represión no nos ha vencido ni nos vencerá. No existe el indulto que haga callar al pueblo de Cataluña", ha insistido.

Uno a uno, todos los presos han ido haciendo sus declaraciones, agradeciendo el apoyo de los catalanes durante estos años en prisión y muchos de ellos han apuntado a los indultos no son el fin de nada, sino el principio. El exconseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha declarado que "hoy no se acaba nada. Salimos a trabajar por la libertad, por la amnistía, por la autodeterminación y por la República", mientras que Jordi Sánchez, exlíder de la ANC y ahora secretario general de Junts, ha insistido en que no aceptarán "ningún silencio a cambio de un indulto".

Oriol Junqueras: "Continuaremos trabajando hasta el día de la victoria"

El más esperado ha sido el líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha comparecido el último, tras las intervenciones del resto de sus compañeros. El exvicepresidente de la Generalitat ha reiterado que "la prisión no nos doblega, sino que refuerza todos nuestros convencimientos" y que seguirán trabajando por la libertad de todos los catalanes, "hasta el día de la victoria".

"Somos 9 personas que nos añadimos al esfuerzo y el trabajo para la libertad de este país, para la amnistía de los 3000 represaliados, de la gente amenazada por procesos judiciales habidos y por haber, por los que están en el exilio. Nosotros nos comprometemos aquí a trabajar por todos ellos", ha asegurado.

Tras las intervenciones de los presos liberados, Pere Aragonès ha reconocido que deben "seguir trabajando por una solución global que ha de ser la amnistía y que ha de permitir el retorno de las exiladas y exiliados y que nadie más vuelva a entrar en una cárcel a causa de su compromiso político, que nunca más haya un preso político en Cataluña. Hay que convertirlo en energía para seguir trabajando en una solución democrática, que la gente vote el futuro de Cataluña en un referéndum, donde defenderemos la independencia y la república catalana”.

Los indultos mantienen la inhabilitación de los presos catalanes

Este pasado martes 22 de junio, el Consejo de Ministros, a petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó la concesión de las medidas de gracia a los políticos independentistas encarcelados por el caso del 'procés catalán' por razones de "utilidad pública". Estos indultos parciales conmutan las penas de prisión pendientes para los acusados, aunque mantienen las de inhabilitación, por lo que no podrán ejercer cargos públicos hasta que la pena no concluya.

Sin embargo, la vigencia de esta medida de gracia está condicionada a que no cometan un delito grave (superior a cinco años de prisión) y doloso (de forma voluntaria) en una horquilla de entre tres a seis años. En caso de que esto sucediera, la pena indultada se sumaría a una nueva condena.