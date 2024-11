La nueva imagen de Aldama en Ferraz choca con el "no le conozco" que repiten los dirigentes del PSOE

Cualquier miembro del PSOE que sea preguntado por Víctor de Aldama, lo tiene claro. No tuvo relación con él en ningún momento. Así por ejemplo, el ministro del Interior, Grande Marlaska decía: "No le conozco ni le he conocido en mi vida". Todo pese a que su ministerio concedió a Aldama la referida medalla al mérito de la Guardia Civil en septiembre de 2022.

El presidente, Pedro Sánchez, señaló que no recordaba la foto en la que ambos aparecían juntos y que era una de tantas que se hace. Con el pequeño detalle de que ocultó que se trataba de un acto privado de la candidatura de Pepu Hernández a las primarias para optar a la alcaldía de Madrid, y no un mitin público como se hizo ver.

Óscar Puente señaló que ni conoce ni se ha reunido jamás con el empresario y que su ministerio no ha sufragado “ningún tipo de gasto” al presunto comisionista del caso Koldo.

“No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria, ni por un pasillo en mi vida y mientras yo he sido ministro, que me conste a mí, no ha pisado por el Ministerio”, afirmó Puente

Aldama también dijo que se había reunido con María Jesús Montero antes de que la ministra acudiera a una cena con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un viaje secreto que iba a hacer y a pesar de tener prohibido pisar territorio español. La titular de Hacienda repitió el lema: “Es absolutamente falso. Nunca jamás me he reunido con Aldama. Así que no puede probar las reuniones porque no han existido".

Y ahora una nueva imagen, sitúa al presunto nexo corruptor del caso Koldo, en el cuartel general del PSOE y no en una noche cualquiera. Aldama aparece en la sede de Ferraz en la noche de las elecciones generales del 19 de noviembre de 2019. Así lo demuestra una imagen de La Sexta Columna en la que se ve al presidente del Zamora sentado frente a un cartel electoral, cerca de la ministra de Educación de ese momento, Isabel Celaá.

Una imagen que supone otro quebradero de cabeza antes del 41 Congreso Federal del PSOE que llega enturbiado por tantos asuntos que resulta difícil enumerarlos. Sin duda, la declaración de Aldama se siente en el ambiente. "El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Acaba de eludir la cárcel contando falsedades y es a todas luces sus declaraciones son totalmente falsas e injuriosas", ha reconocido la portavoz Esther Peña. Una portavoz, por cierto, que parece tener las horas contadas por falta de 'punch'. Parece que son tiempos complicados, y endurecer el discurso es parte del cambio.

El otro nombre que sobrevuela el encuentro en Sevilla es el de Juan Lobato. Ya fuera del PSOE, ha entregado su móvil al Tribunal Supremo. Si este determina que la información contra el novio de Isabel Díaz Ayuso salió de la Fiscalía y no de medios periodísticos como defiende el PSOE, se avecinará un nuevo escándalo en Ferraz.